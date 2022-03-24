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Политика / Война / Армия

Украина провела обмен пленными с РФ

23:57, 24 мар 2022
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10 военных, которые были залогом на острове Змеиный, обменяли на 10 оккупантов, попавших в украинский плен. Следует отметить, что по заявлениям министерства обороны РФ на Змеином в плен попали всего 82 украинца – пограничники и морские пехотинцы. Их доставили в Севастополь.

19 членов экипажа спасательного судна "Сапфир" обменяли на 11 российских гражданских моряков, спасшихся из затопленного судна возле Одессы.

Судно Сапфир также вернут Украине. По договоренностям с рашистами его доставят в один из портов Турции.

Украинцы попали в плен 26 февраля 2022 года. Россияне сначала захватили гарнизон Змеиного, а затем и гражданское спасательное судно "Сапфир". Похищенный корабль отбуксировали в Севастополь.

Увлечения украинцев на острове Змеином

Как сообщал УНИАН, 24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный правильный ответ – сдаваться никто не будет.

В тот день советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время артиллерийского удара по острову Змеиный погибли 13 украинских пограничников.

25 февраля украинская сторона провела переговоры об эвакуации тел и в тот же день на остров было направлено судно "Сапфир".

27 февраля в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГНСУ сообщили, что группа кораблей ВМС РФ захватила украинское спасательное судно "Сапфир", отправившееся на остров Змеиный с гуманитарной миссией.


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