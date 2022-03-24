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В Запорожье на полтора суток вводят комендантский час

23:32, 24 мар 2022
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В Запорожье с 20:00 26 марта до 5:00 28 марта вводится комендантский час. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В администрации попросили руководителей предприятий, принадлежащих к критической инфраструктуре, своевременно подать заявки на оформление пропусков.

Также в ЗОВА состоялась встреча Александра Старуха с представителями волонтерских организаций в формате круглого стола, во время которой обсудили проблемные вопросы организации сотрудничества власти и общественности.
В ходе круглого стола представители волонтерских организаций задали проблемные вопросы, решение которых требует вмешательства областной власти или дополнительной коммуникации со всеми сторонами, задействованными в сложной логистике доставки гуманитарных грузов.
Для налаживания эффективного диалога представителей власти и волонтерских движений, координации этих действий и более эффективного решения проблем Александр Старух предложил создать отдельную информационную платформу. Это поможет более реалистично понимать реальные потребности в помощи гражданским и военным и быстро реагировать на внештатные ситуации.
Кроме этого, налаживание более тесной коммуникации между волонтерами должно предотвращать возможные злоупотребления и мошенничество.

Также председатель Малиновской громады Владимир Шиш сообщил об освобождении Малиновки и рассказал о текущей ситуации на территории громады.

Из пяти крупных сел, входящих в состав общины, три села полностью оккупированы вражескими войсками – Любимовка, Новозлатополь, и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена.

Ситуация в обществе критическая. Оккупанты поставили кругом блокпосты и не пускают никого в деревни. Как следствие есть гуманитарные проблемы – с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба, инсулина.

Желательно организовать гуманитарный коридор, чтобы люди, желающие, могли бы уехать. Это, в основном, больные, нуждающиеся в постоянном уходе и лечении.

В общем, настроение у людей боевое.


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