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Политика / Война / Общество

Как во Франции поддерживают украинских переселенцев

23:03, 24 мар 2022
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Жилье, статус и работа. Пока политики не могут разобраться, что делать с французскими предпринимателями, украинцы не перестают пересекать границу Франции и искать в ней спокойной жизни.  Уже несколько миллионов украинцев выехали из страны. Большинство из них остановились в Польше, Балтике или Германии, однако многие едут дальше — во Францию. 

Порядок действий по прибытию украинцев во Францию:

1. Выбрать город, лучше не Париж, Ницца, Марсель, потому что они уже сильно загружены беженцами. Тем более выплаты во всех регионах одинаковые, но цены на жизнь и жилье в менее популярных городах ниже. Например, мэрия польского города Вроцлав организует выезд для беженцев из Украины в город Лилль.

2. После прибытия в город обратитесь к стойке Красного креста на вокзале. Там вам дадут подробную информацию о последующих действиях, направят в центр помощи, выдадут вещи первой необходимости (или билет и еду, если вы едете дальше). Также там присутствуют доктора и психологи, если вам нужна какая-либо помощь.

3. Отправляйтесь в центр для украинских беженцев и переселенцев (в Париже по адресу — Paris Expo porte de Versailles — Hall 2.1 — avenue Ernest Renan — станция метро Porte de Versailles с 09:00 до 18:00). Там вам предоставят временное жилье и помогут с оформлением. Если вы не в Париже обращайтесь в местную Префектуру.

Если у вас нет жилья, вы можете позвонить по номеру 115. Это единый номер, как скорая помощь или полиция. Вам предоставят жилье и еду на первые несколько ночей до вашего дальнейшего распределения.

Если у вас есть где остановиться, зарегистрируйтесь в органах местного самоуправления Префектура (регистрация онлайн) и ожидайте приглашения на собеседование. Это занимает от 2 дней. У них должен быть список жилья, которое предоставили французы.

4. Если вы нуждаетесь в одежде и питании, обратитесь в Красный крест (Croix Rouge) или зарегистрируйтесь в городском центре CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE). В большинстве городов можно бесплатно поесть в RESTO DU COEUR или BANQUE ALIMENTAIRE.

5. Далее вы можете пребывать 90 дней во Франции без дополнительных оформлений, либо же оформить статус временной защиты, который предоставляет пакет пильг и помощи, в том числе — финансовые выплаты.

Также во Франции украинцы могут бесплатно ездить по всей стране на поездах SNFR, а также в общественном транспорте. Для этого в транспортных кассах города нужно попросить билет на один день, предъявив паспорт. Билет нужно брать каждый день.

Что предоставляет Франция после оформления статуса временной защиты:

  • Поиск бесплатного временного жилья для дальнейшего проживания во Франции
  • Пособие для беженцев (зависит от того, с кем вы прибываете во Францию (один, с семьей или животными), останавливаетесь у знакомых или ищите социальное жилье)
  • Купоны на питание
  • Доктора, психологи и бесплатная медицинская помощь
  • Помощь в поиске работы
  • Бесплатные курсы Французского языка для детей и взрослых
  • Обустройство в школу детей до 18 лет в спец классы для интеграции в систему французского образования.

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