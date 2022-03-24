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Война / Армия

США и Европа создадут многонациональную «Целевую группу по поддержке железных дорог Украины»

22:04, 24 мар 2022
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Чиновники и ведущие специалисты железнодорожного сектора Соединенных Штатов Америки и Европы объявили о создании многонациональной «Целевой группы по поддержке железных дорог Украины», которая будет заниматься технической и политической поддержкой украинских грузовых и пассажирских железнодорожных компаний.

«Укрзалізниця выражает искреннюю благодарность мировым лидерам железнодорожной отрасли за всестороннюю поддержку и усилия, направленные на стабилизацию и развитие украинского железнодорожного транспорта. Наша компания всегда была и будет мощным игроком на рынке железнодорожных перевозок, и совместными усилиями Украины, ЕС и США мы выведем железнодорожную отрасль на качественно новый уровень на все проблемы», – подчеркнул председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин.

Так, согласно пресс-релизу Целевой группы, первоочередной целью ее деятельности будет создание форума для правительственных организаций и пассажирских и грузовых железнодорожных ассоциаций для обсуждения агрессивного вторжения России в Украину и поиска наиболее эффективных способов поддержки украинского железнодорожного сектора. В частности, речь идет об увеличении количества поездов, которые будут уносить беженцев с украинской границы и других узлов пересадки.

Также члены группы уже создали проект формулировки принципов с пятью гипотетическими целями, среди которых определение полного списка санкции в отношении российских железных дорог на уровне с закрытием воздушного пространства. Специалисты инициативы готовы призвать союзные правительства и мировую железнодорожную общественность быстро и полностью изолировать российские железные дороги и другие компании общественного транспорта от сотрудничества.

Кроме того, среди указанных целей – направление всех возможных усилий на спасение украинских беженцев, переориентация поставок нефти и газа по железной дороге для замены текущего российского экспорта, восстановление железнодорожной инфраструктуры Украины и уменьшение платы за доступ к путевому хозяйству.


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