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Война / Армия / Новости

Месяц войны: итоги в цифрах

21:09, 24 мар 2022
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24 февраля 2022, утро для всех украинцев началось слишком рано. Еще до рассвета Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, ударив ракетными обстрелами по большинству областей страны одновременно с сухопутным наступлением.

С тех пор прошло четыре недели. Кремль так и не смог реализовать свой первоначальный план быстрого захвата Украины и смены власти в стране, перейдя к тактике террора и военным преступлениям колоссального масштаба. Главной преградой для оккупантов стали единство украинцев и стойкость ВСУ вместе с другими силами обороны Украины, а ценой сопротивления — тысячи жертв среди гражданского населения и миллионы судеб украинцев, разрушенных из-за потери близких, дома, прежней жизни.

121 погибший ребенок и 167 раненых

Но и эти цифры не точные. Посчитать количество жертв в Мариуполе и Волновахе не предоставляется возможным. Детские жертвы — самые страшные цифры войны, о которых Владимир Зеленский упоминает в каждой своей речи и в каждом обращении к миру. От российского оружия в Украине ежедневно гибнут младенцы и школьники, подростки и дошкольники. «Представьте, что значит каждый день слышать доклад о погибших детях. Да, вы президент или руководитель правительства, но вы просто об этом слышите. О погибших детях, и их становится все больше», — заявил президент Украины 15 марта в своем обращении к парламенту и правительству Канады. По состоянию на 23 марта из-за действий врага в Украине погиб 121 ребенок, по меньшей мере 167 были ранены (без учета Мариуполя и Волновахи).

1,8 трлн гривен — самая скромная оценка ущерба инфраструктуре Украины за месяц войны

Только за первые три недели российского вторжения ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины, достиг по меньшей мере 1,8 трлн гривен ($62,6 млрд). Такую оценку по состоянию на 17 марта дали эксперты Киевской школы экономики в рамках совместного с Кабмином проекта Россия заплатит.

Почти 1,5 тыс. авианалетов и полтысячи ракет по украинским городам

Не сподобившись на блицкриг, быстрый захват Киева и других крупных украинских городов, российская армия за этот месяц перешла в Украине к жесточайшей тактике — уничтожению украинских городов без прямого контакта с ВСУ, посредством ракетных обстрелов, авианалетов и бомбардировок с воздуха.

0 уцелевших зданий и минимум 2,4 тыс. гражданских жертв в Мариуполе: статистика самого страшного преступления оккупантов

За четыре недели войны всему миру пришлось запомнить название почти 500-тысячного украинского города Мариуполь, который превратился в ад для его жителей из-за осад и постоянных атак российских войск.

3,5 млн украинских беженцев в Европе и мире

Как и предупреждал мировое сообщество еще в 2021 году министр обороны Украины Алексей Резников, российское вторжение на украинскую землю спровоцировало самый масштабный миграционный кризис в Европе за последние десятилетия. 

N павших украинских героев

Мы еще не знаем точного количества защитников и защитниц Украины, погибших после того, как утром 24 февраля вся страна проснулась из-за взрывов российских ракет и бомб. Как не знаем и общего количества мирных украинцев, чью жизнь унес первый месяц полномасштабного вторжения РФ. 


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