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Энергодар: большинство депутатов горсовета сложили мандаты

18:08, 24 мар 2022
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Большинство депутатов Энергодарского городского совета сложили полномочия, чтобы избежать давления и принуждения со стороны российских оккупантов для создания так называемых "народных республик".

Информация об этом появилась в telegram-канале городского головы Энергодара Дмитрия Орлова

"Это непростое, но взвешенное решение депутаты разных фракций объясняют невозможностью добросовестно и эффективно, в рамках действующего законодательства Украины, выполнять свои обязанности. Именно в такие условия они поставлены сейчас через месяц с начала войны.

Для недопущения использования их голосов по принуждению – для создания любых незаконных "народных республик" на территории г. Энергодар под управлением страны-агрессора, а именно такая тенденция со стороны оккупантов прослеживается в городе в последние дни, каждым лично было принято такое решение".

Орлов добавил, что решение о сложении полномочий приняли депутаты от фракций "Европейская солидарность", "За будущее", "Новая политика", а также часть депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", деятельность которой приостановили по решению Совета национальной безопасности и обороны.

Однако мэр не упомянул о депутатах от фракции "Слуга народа", хотя, согласно сайту горсовета, по крайней мере 5 депутатов представляют эту партию в горсоветы.

Он заверил, что депутаты продолжат заниматься помощью горожанам и общественной работой во временно захваченном Энергодаре.

Также Орлов сказал, что финансирование защищенных статей бюджета города, например зарплаты для работников коммунальных предприятий, продолжится в соответствии с условием работы Госказначейства.


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