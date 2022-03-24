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Ахтырка: оккупанты обстреляли ракетами класса "воздух-земля"

16:07, 24 мар 2022
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Оккупанты РФ в ночь на четверг, 24 марта обстреляли самый густонаселенный микрорайон города Ахтырка Сумской области. Вследствие обстрела есть погибшие.

Об этом сообщил городской голова Ахтырской территориальной общины Павел Кузьменко в видеообращении, опубликованном в Facebook. "Сегодня ночью был обстрелян ракетами воздух – земля и из самолетов опять-таки самый густонаселенный микрорайон города Охтырки. Ракеты попадали в многоэтажки. Сейчас за мной одна из таких многоэтажек, которая разрушена. К сожалению, погибли люди", – сообщил он.

В ГСЧС сообщили, что в Ахтырке из-под завалов поврежденных жилых домов спасатели смогли высвободить пострадавшую женщину, также достали тело погибшего человека.

В других населенных пунктах Ахтырщины, по которым враг наносил авиационные удары, спасатели высвободили из-под завалов 4 пострадавших. Продолжается тушение пожаров в жилых домах. 

Городской голова также показал места падения снарядов. "Один снаряд залетел в цокольное помещение дома, другой залетел перед домом. Враг, с кем ты воюешь? С бабушками, с детьми? Сгинь", – сказал Кузьменко.

Оккупанты понимают, что проигрывают, поэтому делают последние прорывы авиацией, бросают фосфорные бомбы и атакуют радиоактивные объекты, добавил он.

"Враг – орк, москаль – думает, что, когда сдохнет Путин, на него все спишется. В убийствах наших граждан виновен каждый москаль", – сказал Павел Кузьменко.

Глава ОВА также добавил, что третьи сутки подряд горячей точкой области остается город Тростянец, где идут ожесточенные бои. 

По словам Живицкого, оккупанты разместили свою артиллерию в Боромлянской общине и оттуда продолжают обстреливать Тростянецкую общину. 

Вечером 23 марта на одном из предприятий начался большой пожар, который продолжается до сих пор – из-за постоянных обстрелов и боевых действий спасатели не могут доехать на тушение огня.

Живицкий добавил, что в Тростянецкой общине не работают в полном объеме ни коммунальные службы, ни энергетики – община до сих пор остается без света.

Также продолжаются обстрелы населенных пунктов Лебединской и Краснопольской общин, южной части пригорода Сум.

Однако, несмотря на это, по словам председателя ОВА, в области пытаются раздавать гуманитарную помощь, развозят хлеб, возобновляется работа рынков и частично транспорта (например, в городе Ромны), довозят понемногу лекарства и топливо.

Также Живицкий добавил, что Сумщина готовится к посевной.


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