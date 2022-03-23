"Поддержать"
Тренды:
Новости
Байден прибыл в Брюссель для встречи с лидерами НАТО
Вице-премьер Украины заявила о возможном обмене пленных на моряков с о.Змеиный
Вступил в силу закон о труде в военное время
Специализированное предприятие «Экоцентр» в городе Чернобыль разграблено
Райнхард Фезер: Конец сопротивления Мариуполя не станет концом террора
Власти Польши обвинили десятки российских дипломатов в шпионаже
В Харькове с начала войны родилось 246 детей
Ксения Костюченко: Верю в ВСУ! Нам не будет стыдно за эту войну
Тростянецкая громада остается горячей точкой Сумской области
На журналистов Associated Press, работавших в Мариуполе, объявлена охота войск РФ
Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы
"Молитва за Украину" Миколы Лысенко - в день его юбилея
Где и почему затаился Коломойский
Google начал негласно вывозить сотрудников из россии
Уголовное наказание за распространение информации о размещении ВСУ
Все новости
Новости / Война / Общество / Власть и право

Вступил в силу закон о труде в военное время

23:27, 23 мар 2022
71
Версия для печати

В среду, 23 марта, в Украине начал действовать закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Документ обнародован в газете «Голос Украины», официальном печатном органе Верховной Рады.

Этот закон касается организации работы и отношений между работодателями и работниками в период военного положения. Речь идет об условиях предоставления отпусков, увеличении нагрузки для работников и увольнении с работы.

Ключевые тезисы закона:

В период военного положения работодатель может перевести работника на другую работу, не по трудовому договору, без его согласия. Такая работа должна быть связана с предотвращением или ликвидацией последствий боевых действий.
Работодатель может по собственному желанию расторгнуть трудовой договор с работником в связи с ведением боевых действий.
В период военного положения работника могут уволить, когда он находится на больничном или в отпуске. Уволенным такой работник будет считаться с первого дня выхода из больничного или отпуска. Если работник находится в декретном отпуске, эта норма на него не распространяется.

  • Теперь продолжительность рабочего времени может составлять до 60 часов в неделю. Сокращенная рабочая неделя теперь не будет превышать 50 часов в неделю. Работодатель может продлить рабочую неделю до 6 дней, а продолжительность выходных сократить до 24 часов.
  • К ночной работе могут привлечь всех работников, кроме беременных и женщин, имеющих ребенка до 1 года и людей с инвалидностью, которым противопоказана такая работа.
  • Женщин могут привлечь к работе в опасных и вредных условиях с их согласия.
  • Работников, у которых есть дети, могут привлекать к работе ночью, в выходные дни, праздники и отправлять их в командировки.

Работодатель может не выплачивать своевременно зарплату, если докажет, что это происходят из-за боевых действий или других непреодолимых обстоятельств. Если предприятие не может платить зарплату из-за боевых действий, то должно выплатить ее после возобновления работы.
В военное время ежегодный оплачиваемый отпуск работников составляет 24 дня. При этом работодатель может отказать работнику в предоставлении отпуска (кроме декрета), если работник вовлечен в работу на объектах критической инфраструктуры. По просьбе работника работодатель может отправлять его в неоплачиваемый отпуск без ограничения срока.
Из-за боевых действий работодатель может приостановить трудовой договор с работниками. Это значит, что из-за вооруженной агрессии в стране работодатель не может снабдить работников работой. При этом возмещение зарплаты возлагается на страну-агрессора, то есть на Россию. Каким образом работодатель должен получать это возмещение, в законе не указано.

Добавим, что по данным социологической группы «Рейтинг» 53% украинцев потеряли свою работу из-за войны и только 2% из них нашли новую работу. Для людей, которые потеряли работу из-за войны правительство предусмотрело выплату 6500 грн помощи, такую ​​же сумму будут получать работодатели, которые нанимают переселенцев. Кроме того, все переселенцы получались по 2000 грн ежемесячной помощи от государства через «Дія».


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще