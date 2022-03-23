Вступил в силу закон о труде в военное время

В среду, 23 марта, в Украине начал действовать закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Документ обнародован в газете «Голос Украины», официальном печатном органе Верховной Рады.

Этот закон касается организации работы и отношений между работодателями и работниками в период военного положения. Речь идет об условиях предоставления отпусков, увеличении нагрузки для работников и увольнении с работы.

Ключевые тезисы закона:

В период военного положения работодатель может перевести работника на другую работу, не по трудовому договору, без его согласия. Такая работа должна быть связана с предотвращением или ликвидацией последствий боевых действий.

Работодатель может по собственному желанию расторгнуть трудовой договор с работником в связи с ведением боевых действий.

В период военного положения работника могут уволить, когда он находится на больничном или в отпуске. Уволенным такой работник будет считаться с первого дня выхода из больничного или отпуска. Если работник находится в декретном отпуске, эта норма на него не распространяется.

Теперь продолжительность рабочего времени может составлять до 60 часов в неделю. Сокращенная рабочая неделя теперь не будет превышать 50 часов в неделю. Работодатель может продлить рабочую неделю до 6 дней, а продолжительность выходных сократить до 24 часов.

К ночной работе могут привлечь всех работников, кроме беременных и женщин, имеющих ребенка до 1 года и людей с инвалидностью, которым противопоказана такая работа.

Женщин могут привлечь к работе в опасных и вредных условиях с их согласия.

Работников, у которых есть дети, могут привлекать к работе ночью, в выходные дни, праздники и отправлять их в командировки.

Работодатель может не выплачивать своевременно зарплату, если докажет, что это происходят из-за боевых действий или других непреодолимых обстоятельств. Если предприятие не может платить зарплату из-за боевых действий, то должно выплатить ее после возобновления работы.

В военное время ежегодный оплачиваемый отпуск работников составляет 24 дня. При этом работодатель может отказать работнику в предоставлении отпуска (кроме декрета), если работник вовлечен в работу на объектах критической инфраструктуры. По просьбе работника работодатель может отправлять его в неоплачиваемый отпуск без ограничения срока.

Из-за боевых действий работодатель может приостановить трудовой договор с работниками. Это значит, что из-за вооруженной агрессии в стране работодатель не может снабдить работников работой. При этом возмещение зарплаты возлагается на страну-агрессора, то есть на Россию. Каким образом работодатель должен получать это возмещение, в законе не указано.

Добавим, что по данным социологической группы «Рейтинг» 53% украинцев потеряли свою работу из-за войны и только 2% из них нашли новую работу. Для людей, которые потеряли работу из-за войны правительство предусмотрело выплату 6500 грн помощи, такую ​​же сумму будут получать работодатели, которые нанимают переселенцев. Кроме того, все переселенцы получались по 2000 грн ежемесячной помощи от государства через «Дія».