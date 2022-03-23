В Харькове с начала войны родилось 246 детей

Как сообщили в департаменте здравоохранения горсовета, среди младенцев – 122 мальчика и 124 девочки, в том числе две двойни.

Вопреки неудачным попыткам оккупантов уничтожить Украину, жизнь продолжается, граждане создают новые семьи и рожают детей. В частности, в Харькове 7 марта в одном из укрытий на свет появился ребенок.

2 марта под обстрелами в Харькове погибли родители двух новорожденных.

Сиротами остались мальчик и девочка. Сегодня в соцсетях волонтеры спросили, кто мог бы их взять в семью. Приемные родители нашлись спустя несколько часов.

"Уже нашлись люди, которые готовы стать приемной семьей для крошек. Потому что мы своих не бросаем. Мы знаем, что чужих детей не бывает. И всегда, слышишь мразь фашистская, всегда мы готовы помочь друг другу и отдать последнее за родную страну, за наших детей, женщин, стариков", — написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Многие больницы в Украине повреждены или уничтожены в ходе военных действий. Так, после мощного удара 2 марта по зданию Житомирского роддома он превратился в руины. В тот же день подвергся обстрелу роддом в Мариуполе. На следующий день снаряды попали в многопрофильную больницу в Васильевке в Запорожской области. В результате погибли три местных жителя. Сама же больница разрушена, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. "Медработники не пострадали, пациенты тоже. Здесь во время обстрела врачи приняли роды! Жизнь не остановить, крик новорожденных украинцев побеждает мощные авиаудары террористов", - подчеркивает он.

"Мир должен знать, что украинки рожают в условиях бомбардировок, Украина несет жизнь и мы боремся за эвакуацию людей", - говорит бывшая народная депутат Анна Гопко, подруга которой также рожала в укрытии. "Нам нужно, чтобы Красный крест и другие организации не боялись ехать в Украину. Также нужно, чтобы наши города не обстреливали, поэтому необходима бесполетная зона над Украиной. Мы призываем мировых лидеров приехать в Украину. Если они не хотят обеспечивать защиту неба, езжайте в Киев, не хотите в Киев, езжайте во Львов", - умоляет она.



