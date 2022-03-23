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Война / Общество / Армия

Тростянецкая громада остается горячей точкой Сумской области

14:24, 23 мар 2022
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Оккупанты расстреливают людей на улицах Тростянца – Глава Сумской ОВА

В месте Тростянец продолжаются уличные бои, вспыхнул масштабный пожар, а оккупанты убивают мирных людей. Об этом глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий сообщил в ночном видеообращении.

По словам Дмитрия Живицкого, Тростянецкая община остается горячей точкой Сумской области. На фоне ожесточенных уличных боев в городе вспыхнул пожар. Из-за продолжения боев, тушить пожар нет возможности.

«К сожалению, Тростянец остается городом и обществом, что страдает больше всего от российских террористов. Убивают мирных людей. Нет света и воды в многих населенных пунктах», — рассказал председатель Сумской ОВА.

По его словам, захватчики не позволяют похоронить умерших и погибших. «Есть очень большая проблема хранения тел погибших и умерших в морге», — сказал Живицкий. Он добавил, что у жителей города нет возможности добраться до больницы, оккупанты украли последнее авто "скорой", поэтому медики физически не могут выехать на вызов, женщины вынуждены рожать дома.

Жителей Тростянца просят не покидать дома и укрытия, ведь российские кафиры расстреливают гражданских на улице. «Расстреляли женщину, которая просто передвигалась по городу на велосипеде», — заявил Живицкий.

"В дальнейшем продолжается террор по Тростянецкой общине, по Краснопольской общине и по селам Лебединской общины, где русские фашисты уже достаточно давно, и мы понимаем, что они без еды, без питания, без воды, прикрываются местными жителями. Сегодня даже вывели из домов женщин и детей в неизвестном направлении, и сейчас мы выясняем, какова судьба этих людей», – сказал Живицкий.

Кроме того, оккупанты продолжают накапливать свою военную технику.

"Заходят со стороны России, появляется новая техника. Это Конотопский район, Сумский район, Ахтырский район. В дальнейшем ряд населенных пунктов находятся под контролем российских террористов: они ходят по домам, по домам, забирают у людей еду, забирают деньги, забирают у кого охотничье оружие. В последнее время они очень часто начали забирать у людей одежду, одеваются в гражданское, выводят людей из их домов и сами заселяются в их дома, находятся там под видом местных мирных жителей, продолжают окапываться...", - сказал Живицкий.


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