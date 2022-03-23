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Политика / Власть / Война

Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы

00:51, 23 мар 2022
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По итогам опроса читателей издания Politico президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе. Онлайн-голосование "Выбор аудитории" обновило ежегодный список самых влиятельных людей POLITICO-28, опубликованный в декабре.

Издание предложило читателям проголосовать за изменения в списке на фоне вторжения россии в Украину и последовавших за этим глубоких геополитических и экономических сдвигов.

Как отмечается, один из участников опроса, который был запущен в начале марта, назвал Зеленского "маяком надежды", который стремится к "миру, демократии и порядочности", пока Украина пытается противостоять вторжению российских войск.

Со времени утром 24 февраля началась война, Зеленский регулярно публиковал видеообращение в социальных сетях. Он также выступил с мощными речами в Конгрессе США, парламенте Великобритании, Бундестаге Германии, каждый раз говоря, что Украина нуждается в большей поддержке Запада в ее борьбе против России.

Как отмечают в Politico, его обращения помогли изменить характер дебатов в европейских столицах, повлекшие такие изменения в правительственной политике, которые были невозможны еще несколько месяцев назад.

Например, Германия приостановила строительство газопровода "Северный поток-2" незадолго до вторжения и нарушила старинное табу на отправку оружия в зоны конфликта, пообещала увеличить расходы на оборону.

Страны, недавно критиковавшие миграционную политику Европы, такие как Польша и Венгрия, открыли свои границы для миллионов беженцев, спасающихся от войны в Украине.

1 марта в знак солидарности с украинским народом коллектив художников временно переименовал станцию ​​на 3 линии метро Парижа.

В акции приняли участие художники Европы по организации Stand with Ukraine. Среди них деятели культуры Украины. Теперь станция называется "Европа-Украина".


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