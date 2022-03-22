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Политика / Скандал / Война

Где и почему затаился Коломойский

23:43, 22 мар 2022
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Богатые украинцы, вершина рейтинга Forbes, бизнес которых до начала войны трудоустраивал десятки тысяч украинцев и создавал львиную долю ВВП молчат о войне и своей позиции. В их числе и Игорь Коломойский. Почему он боится публично назвать войну войной, а Россию агрессором? "У олигархов есть какая-то информация, которой нет у остальных украинцев?" Мэр Днепра Филатов дал свои комментарии по этим вопросам. 


Мэр Днепра Борис Филатов сообщил Радио НВ, что Игорь Коломойский находится в городе, но он не знает, помогает ли бизнесмен воевать против России.

«Я в синагогу не хожу, потому что православный человек, но в последний раз, рассказывали мои знакомые, видели его в синагоге. <...> Он в Днепре. Ч то касается степени его помощи или участия, я не в курсе. Может, он где-то помогает по другим направлениям. Я надеюсь, он это делает. Может, у него есть контакты с ВСУ, терробороной. Он человек влиятельный, у него большие возможности. В штабе обороны области его не видно, хотя он находится в Днепре. Даже за это ему надо сказать не то что слова благодарности, но… Понимаете, он мог бы сейчас сидеть в Буковеле, но он находится в Днепре, в отличие от многих уважаемых и авторитетных городских дружков, которые 24 [февраля] сели в машины и укатили даже не на Западную Украину, а за границу», — заявил Филатов.

В то же время мэр Днепра не знает, почему за 26 дней войны Коломойский ни разу не делал публичных заявлений о вторжении:

«Бог ему судья. Он находится между молотом и наковальней — его не любят ни на востоке, ни на западе. Я думаю, он просто затаился и наблюдает, как будут развиваться события».

14 марта американский журнал Forbes обновил глобальный рейтинг миллиардеров. Среди них — семь украинцев, в том числе и Игорь Коломойский.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио Свобода заявил, что подавляющая часть отечественных олигархов находится в Украине, в частности, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.


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