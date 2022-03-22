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Google начал негласно вывозить сотрудников из россии

23:29, 22 мар 2022
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"Хотя Google не закрыла свой офис в россии, в последние недели компания начала потихоньку вывозить своих сотрудников из страны" - сообщает источник УНН

Как сообщается, такие действия предпринимаются на фоне неопределенности ситуации с работой видеохостинга YouTube в россии. 

По словам источника, владеющего внутренними данными, в московском офисе Google работало 244 человека.

По словам другого источника, Google также вывез сотрудников из Украины, где в Киеве работало около 50 человек. Согласно внутреннему бюллетеню Google, с которым ознакомился Bloomberg News, компания уведомила персонал о том, что ее персонал "работает круглосуточно, чтобы обеспечить специализированную безопасность, а также другую поддержку" сотрудникам в Украине.

Видеохостинг YouTube могут заблокировать в россии до конца недели. При этом, не исключено, что это может произойти уже сегодня. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник, близкий к роскомнадзору.

"Источник отметил, что портал должны были заблокировать еще на прошлой неделе, но мероприятие отложили из-за блокировки Instagram, чтобы было не все сразу", - говорится в сообщении.

Детали

Ранее роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в "действиях террористического характера" из-за распространения в видеохостинге "антироссийских роликов".

Дополнение

В результате блокировки самой популярной в россии соцсети Instagram, которую роскомнадзор признал экстремистской наряду с Facebook, блогеры, платящие налоги, потеряют около 211 млн долл. (18 млрд руб.).

С начала войны в Украине власти россии заблокировали три крупные иностранные соцсети - Facebook, Twitter и Instagram.


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