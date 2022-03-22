Уголовное наказание за распространение информации о размещении ВСУ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал введение уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.
Об этом сообщил в фейсбуке народный депутатАндрей Осадчук.
«В военное время для «тиктокеров» за распространение такой информации – от пяти до восьми лет тюрьмы. Для организованной группы, по корыстным мотивам – от 8 до 12 лет тюрьмы», – отметил Осадчук.
По его словам, в комитете ждут окончательного согласования вопроса главами депутатских фракций, групп и руководства парламента.
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