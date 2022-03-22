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Война / Криминал / Армия

Уголовное наказание за распространение информации о размещении ВСУ

22:37, 22 мар 2022
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал введение уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения. 

Об этом сообщил в фейсбуке народный депутат Андрей Осадчук.

«В военное время для «тиктокеров» за распространение такой информации – от пяти до восьми лет тюрьмы. Для организованной группы, по корыстным мотивам – от 8 до 12 лет тюрьмы», – отметил Осадчук.

По его словам, в комитете ждут окончательного согласования вопроса главами депутатских фракций, групп и руководства парламента.

Кроме того, отметил Осадчук, профильный комитет также предлагает ввести уголовную ответственность за незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи.

В Службе безопасности Украины неоднократно призывали не публиковать в сети данные об ВСУ или результатах обстрелов. Вместо этого – передавать информацию о российских военных, вторгшихся в Украину.

21 марта был задержан мужчина, подозреваемый в обнародовании в сети материалов о расположении украинских позиций возле одного из торговых центров в Киеве. Это произошло после того, как в Подольском районе столицы войска РФ обстреляли один из ТРЦ – погибли восемь человек, вызваны масштабные разрушения. Пользователи в сети сообщали, что видели раньше, до обстрела, в интернете выложено кем-то фото и видео с украинскими военными и техникой в районе торгового центра.


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