Мелитополь: подорожание интернета, мародёры, похищение журналистов и ракеты





Мелитополь уже несколько недель находится в оккупации российской федерации. И пока одни горожане ходят на митинги, проявляя свою гражданскую позицию, другие - штурмуют отделения банков и возмущаются подорожанием интернета. Какие новости актуальны для Мелитополя сегодня?





Подорожание интернета

Из-за повреждения магистрали в районе Васильевки, у жителей Мелитополя (на самом деле, не только Мелитополя) наблюдаются перебои в работе с интернетом. В разное время пропадал Квазар линк, Лайф, Воля, Медиана и Домашний Киевстрар. Некоторые из провайдеров возобновили подачу услуги, но качерства интернета ожидает лучшего. Помимо этого горожан возмутило подорожание стоимости услуги в и без того трудный период. - Мародёрство среди провайдеров, так же процветает! - пишут мелитопольцы. Наш не без того проблемный Квазар линк, повышает цены в военное время на интернет, а именно до войны цена за месяц была 170 грн., теперь вдруг 220! Объясняют это тем, что ремонтникам нужно заправлять машины и платить заработную плату, чтобы они выполняли работы на линии.





Процветание мародёрства и спекуляции

Во временно оккупированном Мелитополе не работают банкоматы, отделения банков, а к оплате почти везде принимают только наличные. Такие тяжелые времена становятся золотой жилой для спекулянтов.

Российская оккупация не принесла Мелитополю ничего хорошего. В городе кончается продовольствие и лекарства, процветает мародёрство и безработица, всё скатывается к гуманитарной катастрофе. Оккупанты сознательно усугубляют ситуацию, блокируя любую возможность гуманитарной помощи из подконтрольных Украине территорий. Они стремятся довести мелитопольцев до состояния вымученной покорности, до готовности продать свой дом за кусок хлеба.

Каждый мелитополец столкнулся с проблемой оплаты покупок и услуг и дефицитом наличных средств в городе. Наличку достать весьма затруднительно, а оплату картой не принимают почти нигде. В соцсетях можно встретить множество объявлений, в которых предлагают обналичку средств с карты под солидный процент. Чаще всего спекуланты за свои услуги берут не малые 15% от суммы, однако можно найти и более "демократические" предложения: 10, а то и 8%. Несмотря на то, что услуги по обналичке пользуются известной популярностью, у горожан сложилось вполне однозначное отношение к спекулянтам. В комментариях десятки мелитопольцев выражают мнение, что в условиях войны такой способ наживаться на людях ничем не отличается от мародёрства.

Похищение журналистов

Вчера, 21 марта, издателя Михаила Кумока и членов его семьи (жену Веру Кумок и дочь Татьяну Кумок), выпускающего редактора Евгению Борян, журналистов Юлию Ольховскую и Любовь Чайку вчера задерживали вооруженные люди в Мелитополе. К счастью, сейчас все на свободе.После "профилактической беседы" оккупанты всех отпустили. А вечером Михаил Кумок написал сообщение о том, что холдинг приостанавливает свою работу. Такое решение принято, чтобы не подвергать журналистов опасности. Данный инцидент был прокомментирован Вице-премьер Ирина Верещук, сделав акцент, что журналисты являются гражданами Израиля, который на данный момент отказывается поддерживать Украину в войне.

Прилёт ракеты - мелитопольцы остались без крыши над головой

В отличие от Мариуполя, где разрушено более 80% инфраструктуры, в Мелитополе случаи разрушения домов из-за войны единичные. Так, 25 февраля в один из дворов города попал снаряд, существенно повредив жилье. Но самостоятельно восстановить поврежденный дом у обычной мелитопольской семьи нет финансовой возможности. поэтому они обращаются за помощью ко всем неравнодушным - стройматериалами или финансово. Временные власти помогать горожанам отказываются.

В целом, можно сделать вывод, что война коснулась и те города, в которых обошлось без серьезных боев и столкновений. Страдают все без исключений. Но масштабы страданий у украинцев разные.





По материалам сайта ria-m.tv