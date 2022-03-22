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Война / Политика

Готовили покушение на президента: в Ужгороде задержали российскую ДРГ и агента ФСБ

12:49, 22 мар 2022
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Диверсионно-разведывательные группы находятся в самых неожиданных местах. Так, 21 марта, была задержана вражеская ДРГ, которая собиралась проводить преступные действия в правительственном квартале.

В Ужгороде сотрудники военной контрразведки задержали российскую ДРГ во главе с агентом ФСБ Российской Федерации.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в Telegram.

По его данным, диверсионная группа планировала покушаться на Президента Украины и провести диверсии в Киеве и других регионах Украины.

Организатор ДРГ является агентом ФСБ. Его задержали "на горячем" в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) при контролируемой закупке оружия.

Мужчина формировал диверсионную группу численностью до 25 человек, их вооружение и оснащение транспортом. При задержании были изъяты различные виды оружия – от гранат до даже арбалетов, большое количество патронов.

"Планировалось под видом подразделения ТрО, их выдвижение в Киев и проведение преступных действий в правительственном квартале", - отметил журналист.

Также в Киеве активизировались вражеские ДРГ. Только за сутки, 21 марта, задержали 149 диверсантов.
Об этом сообщает Военная администрация Киева, именно поэтому в городе внедрено двухдневное комендантское время.


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