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Война / Власть и право / Армия

В СИЗО Днепра привезли российских военнопленных

23:58, 21 мар 2022
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В следственный изолятор Днепра доставили пленных российских военных из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. В настоящее время рассматривается вопрос их дальнейшего этапирования.

Об этом сообщил в интервью заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

"Я находился при их высадке после этапирования. Зрелище довольно ужасное. Оборванные, голодные, поцарапанные, зловонные. Я не знаю, когда они в последний раз принимали душ или стирали одежду. Скорее всего, это было на День рождения путина, судя по их внешнему виду. Я так понимаю, что это первая волна — те, кого отправляют на убой и пытаются забрасывать трупами город Днепр и прилегающие территории. все они маленького роста, армия гномов», – рассказал Михаил Лысенко.

20 марта доставили еще 23 пленных России. Некоторые из них не ели по пять дней. Их накормили, относятся к ним гуманно и четко соблюдают Женевскую конвенцию.

"У нас цивилизованная страна. Даже несмотря на то, что мы находимся в состоянии войны, мы жестко и четко соблюдаем Женевскую конвенцию. У нас все военнопленные будут в надлежащем состоянии. Им всем без исключения оказывается любая медицинская помощь. Я понимаю возможные возмущения. телезрителей. Никто никого не будет расстреливать. Мы являемся европейским государством, мы придерживаемся всех законодательных актов, которые распространяются на всех членов Евросоюза", - отметил Лысенко.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин подчеркнул, что Украина будет использовать все возможности, которые предоставляют Женевские конвенции в отношении российских пленных.

"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и т.д. Все эти люди будут работать на восстановление экономики Украины", - подчеркнул он.


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