О проведении посевной и угрозе продовольственного кризиса в Украине - агрокомпании





Война России против Украины грозит усугубить проблему голода в мире, ведь 30% экспорта пшеницы приходится на Украину и Россию. Именно из Украины продовольственная программа ООН в прошлом году закупила более половины своих поставок для нуждающихся.

В ООН заявляют – войну в Украине нужно остановить немедленно, чтобы не допустить ухудшения голода в странах, страдающих конфликтами, такими как Йемен другие.

"Остановить войну в Украине сейчас", - призвал Мартин Гриффитс, заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам на этой неделе во время заседания, посвященного продовольственному кризису в беднейших странах мира. "Это наиболее важная задача, потому что эта война имеет влияние второй и третьей степени на новый урожай, новую посевную. Украина – это житница", - добавил он. Несмотря на невиданные вызовы, агропроизводители готовятся к посевной. Глава международного агрохолиднга «МХП» говорит – провести посевную можно

"Это сегодня технически возможно, если ситуация не будет меняться, - говорит Дело. - В нашем случае - только около 15000 из 360000 - под влиянием оккупационных сил. Нам повезло, что у нас все готово. Нам не нужно что-либо закупать для культивации к урожаю пшеницы ... А вот малым и средним фермерам необходим рабочий капитал. Чрезвычайно важно, чтобы правительство помогло... Однозначно есть проблемы логистики. Огромный вопрос – наличие удобрений. Во всем мире растут цены".

Украина не сможет провести посевную в обычном объеме, говорит Алекс Лисситса из ИМК.

"Война началась 24 февраля, а это как раз период подготовки к посевным работам на всей территории Украины... Очевидно, что Украина в этом году не сможет отсеяться в том объеме, обеспечить проведение весенне-полевых работ в тех масштабах, которые мы сделали обычно", – добавляет Лисситса.

Аграрии соглашаются – существуют значительные проблемы с поставкой топлива, есть проблемы с логистикой, есть проблемы с поставкой средств защиты растений

Значительный фактор для посевной – безопасность фермеров, говорит Алекс Лисситс.

"Мои сельскохозяйственные предприятия, где я являюсь генеральным директором, находятся на Черниговщине и Сумщине, - говорит Лисситса, - и соответственно мы сейчас не можем позволить нашим работникам ехать на наши базы, ведь это довольно опасно. Российские солдаты ведут себя по украинским селам достаточно брутально. По большому счету расстреливают не спрашивая и не определяя почему человек выехал на дорогу. Очевидно, цель это запугать жителей, чтобы они не партизанили и не препятствовали". Лисситса указывает на жертвы среди крестьян.

Ожидает ли Украину продовольственный кризис?

"И да и нет", - ответил на вопрос об угрозе продовольственного кризиса для Украины Джон Рич. "Прямо сейчас у нас действительно есть кризис в регионах, где были ковровые бомбардировки. «МХП» превратилась из торгового предприятия-экспортера в единственную компанию, оставшуюся производителем мяса птицы. Мы единственные, кто остался в плане производства и распределения".

О том, что "система доставки продуктов питания разваливается, а перемещение товаров замедлено из-за опасности и оговорки водителей", заявил в пятницу и координатор Всемирной продовольственной программы из Украины Якоб Керн в пятницу.

Украина снабжена продуктами питания, в первую очередь зерновыми и масличными, говорит Лисситса. "Как мы помним Украина собрала в прошлом году рекордный урожай масличных и зерновых более 106 миллионов тонн, - говорит он. - Мы не успели его еще и отгрузить и экспортировать... Украина обеспечена более чем на 10 лет маслом, которое у нас есть на складах, более 3 млн. тонн.У нас огромное количество еще кукурузы нас есть, пшеница у нас есть, сахар на два года.Поэтому Украина будет обеспечена даже несмотря на то что мы сможем провести весенне-полевые в полном объеме проблемы будут скорее для мира".

От украинского зерна зависят страны Ближнего Востока и Северной Африки, но даже при успешной посевной экспорт - под вопросом из-за напряжения в Черном море

Чтобы и дальше быть житницей мира, Украина должна иметь контроль над портами, говорят аграрии.

"На сегодняшний день Украина экспортирует в основном всю свою продукцию путем водного большинства случаев через Одессу Николаев или Мариуполь, поэтому если это все зерно останется сейчас в Украине и нельзя будет экспортировать его водным путем или морским путем, а надо будет переводить это на железную дорогу, то конечно, это будет коллапс, ведь украинская железная дорога не готова к этому".

Дело же считает – железная дорога может сыграть весомую роль в перевозках. Лисситса отрицает - украинская железная дорога не готова ни технически, ни в плане обеспечения людьми вагонами локомотивами, также, указывает он, железнодорожные пути Украины и Европы отличаются.

"Нужна победа, нам нужна сохранность наших портовых мощностей нам нужна сохранность наших морских каналов сбыта нашей продукции иначе мы к сожалению не сможем быть игроком на мировом рынке", - указывает Лисситса.

Заменить поставки зерна из Черноморского региона очень сложно – запасы зерна в мире на низком уровне. Миру, только что вышедшему из кризиса вызванного ковидом, грозит новый продовольственный кризис из-за войны России против Украины, отмечают аграрии.





По материалам ukrainian.voanews.com