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Где работает Starlink от Илона Маска?

18:52, 21 мар 2022
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Западноукраинский специализированный детский медицинский центр получил два терминала для работы спутникового интернета Starlink от компании Илона Маска SpaceX.

Специалисты медучреждения подключили устройства к локальной сети больницы, распространив действие на все заведение. Оборудование уже протестировалось – максимальная скорость достигает до 150 Мбит/с.

Первый терминал детской больницы во Львове передало Минздрав Украины во взаимодействии с Министерством цифровой трансформации. Чуть позже детское медицинское учреждение получило еще одно устройство от St. Jude Children's Research Hospital из США, который с начала войны активно помогает эвакуировать детей на лечение за границу.

Новое современное оборудование будет использоваться при отключении или проблемах с основой сетью. Терминал способен раздавать высококачественный Wi-Fi на 10-ки устройств.

Как сообщал Львовский портал, миллиардер Илон Маск поддержал Украину в борьбе с российскими захватчиками и предоставил доступ к спутниковому интернету Starlink.

По словам руководителя развития электронных услуг Минцифры Мстислава Баника, сейчас терминалы Starlink работают для нужд госсектора, медиков и СМИ.

Станции Starlink компании Илона Маска Space X продолжают поступать в Украину определенными партиями. Однако пока спутниковый Интернет появится не во всех точках Украины. Сейчас его размещают только там, где это необходимо, например, в зоне боевых действий. Об этом рассказал руководитель развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

Баник добавил, что сейчас терминалы Starlink устанавливают в местах, где была разрушена инфраструктура провайдеров в ходе военных действий. Конкретные локации не раскрывают с точки зрения безопасности.

Для кого работает интернет от Илона Маска

  • Для государственного сектора.
  • Для медиков.
  • Иногда – для средств массовой информации.

"Соответственно, там, где точно нужно иметь бесперебойный доступ в интернет, где это важно", - сказал Баник.

Кроме того, Мстислав Баник не исключает, что в будущем количество терминалов Starlink в Украине может увеличиться, что увеличит зону покрытия, охватив всю территорию страны.

На вопрос о том, есть ли какое-то соотношение старых и новых моделей прибывших в Украину терминалов, Баник ответил, что самая первая партия была по предыдущим версиям. Однако он добавил, что станции прибыли в течение нескольких дней.

“Первая партия была предварительной версией, но ее доставили через несколько дней. Когда доставляют StarLink, не время перебирать версии, когда можно начать сразу пользоваться преимуществами, которые он предоставляет”, — заявил он.

По материалам vsviti.com.ua


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