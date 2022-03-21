"Поддержать"
Тренды:
Новости
В СИЗО Днепра привезли российских военнопленных
О проведении посевной и угрозе продовольственного кризиса в Украине - агрокомпании
Либерализация бизнеса: как государство собирается помогать предпринимателям во время войны
Почти 44 тысячи вынужденно перемещенных детей возобновили обучение
Где работает Starlink от Илона Маска?
Обстрел «Сумыхимпрома»: угрозы для населения нет
Воспитательница из Чернигова спасла 30 детей из приюта
Статус ВПЛ: как получить
Бердянск: украли корабли с зерном, избили митингующих и вернули из плена священника
Александр Михельсон: война продолжается – старайтесь управлять состоянием своей психики
Нацбанк сообщил о состоянии спецсчёта для помощи армии и для гуманитарных нужд
Ксения Костюченко: Верю в ВСУ. Дневники войны. Харьков
Светлана Чернухина: Мариуполь. Палитра эмоций побывавшего в аду
Информационная война: Генштаб ВСУ предупреждает
Ян Валетов: Россия - это людоед, с которого содрали фрак
Все новости
Криминал / Война / Новости

Бердянск: украли корабли с зерном, избили митингующих и вернули из плена священника

12:27, 21 мар 2022
168
Версия для печати

 Из Бердянского морского порта исчезли пять кораблей, загруженных несколькими десятками тысяч тонн зерна.

Об этом во время телемарафона UA вместе сказал председатель ЗОВА Александр Старух.

“Жители Бердянска сообщают, что в порту стояли пять кораблей. Некоторые из них были полностью загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые частично загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Там было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна”, – сказал Старух.

По его словам, вскоре должно быть известно, куда отправлены эти корабли.

Глава ОВА надеется, что скоро место нахождения кораблей станет известно.

«Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие коды непосредственно в информационную среду. И поймем их», – сказал он.

Как ранее сообщалось, Бердянск временно захвачен врагом. На территории города находится военная техника России и солдаты. Местные власти отказались от сотрудничества с оккупантами, а местные жители выходят на акции протеста. 20 марта около 200-250 человек вышли на мирную акцию протеста против российской оккупации: военные РФ начали избивать и задерживать митингующих.

Указано, что люди собрались на набережной города. Во время акции они держали флаги Украины, пели песни. Впоследствии отправились по центральной улице в исполком, где сидят оккупанты.

По словам участницы акции, кафиров становилось все больше, людей стали окружать. Приблизительно 60 участников вернулись в набережную. Тогда людей начали валить на землю.

"Потом их начали раздевать, обыскивать вещи", - рассказала девушка.

Кроме того, российские кафиры стреляли в воздух.

Всех других людей начали оттеснять, угрожая выстрелить в ноги, – рассказала участница. Что сделали с теми, кого свергли и обыскивали, неизвестно. Вероятно, их задержали, поскольку рядом стояли два автозака.

Также, 20 марта, священник ПЦУ, которого 14 марта арестовали российские кафиры, вернулся домой.

Об этом сообщила обозреватель Укринформа Лана Самохвалова в Facebook.

"О. Олег дома. Отпустили. Сам мне об этом сообщил. Комментарии у человека с оккупированной территории лучше не брать", - написала Самохвалова.

Она сообщила, что священник не планирует покидать Бердянск и просит всех неравнодушных о молитве. "Уезжать из Бердянска не планирует (невозможно выбраться), а кроме этого: у меня больная жена и 15 собак. Не представляю дорогу."

 По информации lb.ua и открытых источников.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще