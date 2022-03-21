Бердянск: украли корабли с зерном, избили митингующих и вернули из плена священника

Из Бердянского морского порта исчезли пять кораблей, загруженных несколькими десятками тысяч тонн зерна.

Об этом во время телемарафона UA вместе сказал председатель ЗОВА Александр Старух.

“Жители Бердянска сообщают, что в порту стояли пять кораблей. Некоторые из них были полностью загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые частично загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Там было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна”, – сказал Старух.

По его словам, вскоре должно быть известно, куда отправлены эти корабли.

Глава ОВА надеется, что скоро место нахождения кораблей станет известно.

«Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие коды непосредственно в информационную среду. И поймем их», – сказал он.

Как ранее сообщалось, Бердянск временно захвачен врагом. На территории города находится военная техника России и солдаты. Местные власти отказались от сотрудничества с оккупантами, а местные жители выходят на акции протеста. 20 марта около 200-250 человек вышли на мирную акцию протеста против российской оккупации: военные РФ начали избивать и задерживать митингующих.

Указано, что люди собрались на набережной города. Во время акции они держали флаги Украины, пели песни. Впоследствии отправились по центральной улице в исполком, где сидят оккупанты.

По словам участницы акции, кафиров становилось все больше, людей стали окружать. Приблизительно 60 участников вернулись в набережную. Тогда людей начали валить на землю.

"Потом их начали раздевать, обыскивать вещи", - рассказала девушка.

Кроме того, российские кафиры стреляли в воздух.

Всех других людей начали оттеснять, угрожая выстрелить в ноги, – рассказала участница. Что сделали с теми, кого свергли и обыскивали, неизвестно. Вероятно, их задержали, поскольку рядом стояли два автозака.

Также, 20 марта, священник ПЦУ, которого 14 марта арестовали российские кафиры, вернулся домой.

Об этом сообщила обозреватель Укринформа Лана Самохвалова в Facebook.

"О. Олег дома. Отпустили. Сам мне об этом сообщил. Комментарии у человека с оккупированной территории лучше не брать", - написала Самохвалова.

Она сообщила, что священник не планирует покидать Бердянск и просит всех неравнодушных о молитве. "Уезжать из Бердянска не планирует (невозможно выбраться), а кроме этого: у меня больная жена и 15 собак. Не представляю дорогу."

По информации lb.ua и открытых источников.