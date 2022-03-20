Александр Михельсон: война продолжается – старайтесь управлять состоянием своей психики

Все мы сейчас в нервном напряжении. Каждый день приносит разные известия, и организм качает от эйфории до самых трудных переживаний. Очень тяжело все переносить без потерь для психики. Трудно, но можно. Учитесь это делать.
По собственному опыту – Александр Михельсон – журналист, публицист, переводчик.
В этот вечер я играю в шахматы.
Онлайн, конечно.
Уровень у меня не то чтобы высокий, да и практики не было, по сути, уже больше десятилетия; как-то так уж "получилось само". Но сейчас я играю в шахматы, потому что у меня тоже наступило нервное истощение. Спасибо, что #Рехаб научил меня если не управлять состояниями своей психики (это вообще умеют считанные люди), то хотя бы хорошо их распознавать.
Воины на фронте воюют и гибнут. Мирные жители тоже гибнут. Волонтеры-координаторы не спят по ночам. Чиновники и дипломаты – тоже.
Но в моей ленте о нервном истощении говорят в большинстве своем такие же, как я, тыловики. Возможно, потому, что военным, чиновникам и координаторам на это не хватает времени.
Поэтому я не о тех, кто уже собственными глазами увидел огонь, руины и смерть. Я обращаюсь к тому (пока) большинству, кто в силу тех или иных обстоятельств, или сознательно, ПОКА ЧТО видит все это только с мониторов.
То, что у нас тоже есть нервное истощение – вполне нормально. Это человеческая природа.
Просто важно своевременно осознать.
Нервное истощение – коварная штука. Сперва оно толкает вас к выплеску эмоций. К агрессии. До эмоциональных качелей, от эйфории до всепрожигания и обратно, туда-сюда.
Но если не поймать себя на этой стадии, дальше неизбежно придут депрессия и бессилие. Все, что ведет к поражению. Во всех отношениях.
В соцсетях есть много профессиональных психологов. Я не психолог. Просто сталкивался с теорией и практикой. И вот, осознав свое состояние, я сейчас играю в шахматы. А потом – посплю. Часов десять.
Кто-то скажет, что это кощунство. Как-де можно спать, когда наши бойцы (далее по тексту).
Но как раз бойцы знают, как это важно – отдохнуть каждую возможную минуту. И я здесь, как уже говорил, обращаюсь у другому контингенту. Который совсем не в таких проблемах, как бойцы – но истощается тоже.
Война продолжается, и победа еще очень далековато. Поэтому те, кто имеет такую возможность - экономьте свою энергию прямо сейчас. Она будет крайне необходима уже в ближайшем будущем.
И только выстояв, мы скажем наше "Слава Украине" с уверенностью и спокойствием победителей.
Простите за пафос. Но так должно быть.
Александр Михельсон, Черкассы