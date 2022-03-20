Александр Михельсон: война продолжается – старайтесь управлять состоянием своей психики

Все мы сейчас в нервном напряжении. Каждый день приносит разные известия, и организм качает от эйфории до самых трудных переживаний. Очень тяжело все переносить без потерь для психики. Трудно, но можно. Учитесь это делать.

По собственному опыту – Александр Михельсон – журналист, публицист, переводчик.

В этот вечер я играю в шахматы.

Онлайн, конечно.

Уровень у меня не то чтобы высокий, да и практики не было, по сути, уже больше десятилетия; как-то так уж "получилось само". Но сейчас я играю в шахматы, потому что у меня тоже наступило нервное истощение. Спасибо, что #Рехаб научил меня если не управлять состояниями своей психики (это вообще умеют считанные люди), то хотя бы хорошо их распознавать.

Воины на фронте воюют и гибнут. Мирные жители тоже гибнут. Волонтеры-координаторы не спят по ночам. Чиновники и дипломаты – тоже.

Но в моей ленте о нервном истощении говорят в большинстве своем такие же, как я, тыловики. Возможно, потому, что военным, чиновникам и координаторам на это не хватает времени.

Поэтому я не о тех, кто уже собственными глазами увидел огонь, руины и смерть. Я обращаюсь к тому (пока) большинству, кто в силу тех или иных обстоятельств, или сознательно, ПОКА ЧТО видит все это только с мониторов.

То, что у нас тоже есть нервное истощение – вполне нормально. Это человеческая природа.

Просто важно своевременно осознать.

Нервное истощение – коварная штука. Сперва оно толкает вас к выплеску эмоций. К агрессии. До эмоциональных качелей, от эйфории до всепрожигания и обратно, туда-сюда.

Но если не поймать себя на этой стадии, дальше неизбежно придут депрессия и бессилие. Все, что ведет к поражению. Во всех отношениях.

В соцсетях есть много профессиональных психологов. Я не психолог. Просто сталкивался с теорией и практикой. И вот, осознав свое состояние, я сейчас играю в шахматы. А потом – посплю. Часов десять.

Кто-то скажет, что это кощунство. Как-де можно спать, когда наши бойцы (далее по тексту).

Но как раз бойцы знают, как это важно – отдохнуть каждую возможную минуту. И я здесь, как уже говорил, обращаюсь у другому контингенту. Который совсем не в таких проблемах, как бойцы – но истощается тоже.

Война продолжается, и победа еще очень далековато. Поэтому те, кто имеет такую ​​возможность - экономьте свою энергию прямо сейчас. Она будет крайне необходима уже в ближайшем будущем.

И только выстояв, мы скажем наше "Слава Украине" с уверенностью и спокойствием победителей.

Простите за пафос. Но так должно быть.

Александр Михельсон, Черкассы