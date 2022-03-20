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Политика / Финансы / Война / Армия

Нацбанк сообщил о состоянии спецсчёта для помощи армии и для гуманитарных нужд

21:41, 20 мар 2022
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Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи Армии и счета Министерства социальной политики для гуманитарных нужд.

О спецсчете для помощи Армии

По состоянию на 19 марта 2022 остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет около 71 млн грн.

В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 12,2 млрд грн, в частности:

  • на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);
  • на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);
  • на нужды Министерства обороны Украины – всего 8 685 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 95 .2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 2022 – 122,7 млн ​​грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн ​​грн;
  • на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн).
  • Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 12,3 млрд. грн. в эквиваленте. В частности, почти 3,6 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, Франции, Канады, Австралии и многих стран мира).

Напомним, что для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

О счете для гуманитарных нужд
По состоянию на 19 марта 2022 остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет около 290 млн грн.

Именно такая сумма была перечислена на счет со дня его открытия (01 марта 2022 года). В частности, более 147 млн ​​грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Получателем и распорядителем средств, поступающих на счет, открытый Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за границы, является Министерство социальной политики Украины.

Напомним, что для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine


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