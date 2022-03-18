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Война / IT и медиа / Технологии

Сервисы, которые стали бесплатными или почти бесплатными для украинцев

00:04, 18 мар 2022
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Важно не только следить за происходящим в стране и со страной, но и сохранять душевное здоровье. Мы хотим порекомендовать сервисы, которые стали бесплатными или почти бесплатными для украинцев, и могут стать отдыхом для души в эти трудные дни.

  • Busuu предоставляет 3 месяца бесплатное пользование премиум подпиской для изучения языков.
  • Yakaboo открыло доступ к книгам и аудиокнигам в своем приложении. Кстати, там есть очень интересные книги
  • Приложение для девочек и женщин FLO сделало премиум подписку для украинок бесплатной. Включается автоматически
  • Приложение VOS также дарит украинцам бесплатную премиум подписку, которая сейчас очень нужна. В приложении можно пообщаться с психологами
  • Издательство Старого Льва открыл бесплатный доступ к детским книгам.
  • MEGOGO, OLL TV, Sweet TV и Divan TV сделали бесплатный доступ к украинским телеканалам для украинцев
  • VPN-сервис TunelBear подарил украинцам 10 гб трафика, а сервис MacPaw сделал бесплатную подписку на год по промокоду SAVEUKRAINE
  • VPN-сервис Windscribe по промокоду PEACE дает 30 гигабайт трафика

Источник: Евромайдан SOS


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