Важно не только следить за происходящим в стране и со страной, но и сохранять душевное здоровье. Мы хотим порекомендовать сервисы, которые стали бесплатными или почти бесплатными для украинцев, и могут стать отдыхом для души в эти трудные дни.
- Busuu предоставляет 3 месяца бесплатное пользование премиум подпиской для изучения языков.
- Yakaboo открыло доступ к книгам и аудиокнигам в своем приложении. Кстати, там есть очень интересные книги
- Приложение для девочек и женщин FLO сделало премиум подписку для украинок бесплатной. Включается автоматически
- Приложение VOS также дарит украинцам бесплатную премиум подписку, которая сейчас очень нужна. В приложении можно пообщаться с психологами
- Издательство Старого Льва открыл бесплатный доступ к детским книгам.
- MEGOGO, OLL TV, Sweet TV и Divan TV сделали бесплатный доступ к украинским телеканалам для украинцев
- VPN-сервис TunelBear подарил украинцам 10 гб трафика, а сервис MacPaw сделал бесплатную подписку на год по промокоду SAVEUKRAINE
- VPN-сервис Windscribe по промокоду PEACE дает 30 гигабайт трафика
Источник: Евромайдан SOS