Светлана Чернухина: Мариуполь. День, который сломал мир

Светлана Чернухина - человек по жизни бесстрашный (парашютист-экстремал, маркетолог, фотограф, айтишник - у неё много умений и профессий) уехала из Мариуполя в Днепр после первых бомбардировок. Увезла детей. Но там остались её самые близкие люди: любимый мужчина, который вот-вот должен был стать её мужем. Родители. Дом. Теперь нет дома - ни её, ни дома родителей - сгорели. Кто-то передал, что они живы, но связи с ними нет. Из Мариуполя, мыслимыми и немыслимыми путями пытаются выехать люди. К ней смогли прорваться друзья, тоже с детьми. Сейчас они живут вместе. А близкие - там...

Это - документальный рассказ. Дневники войны.

“Еще 20 дней назад я была маркетологом в самом крупном интернет-провайдере Мариуполя, фотографом и счастливой женщиной. Сейчас я ищу любую дистанционную работу, чтобы иметь возможность накормить своих детей”

Так начинается мое резюме, которое я перевела на английский и отправила уже, наверное, сотне контактов.

22 февраля (вы же помните эту магическую дату?) я фотографировала свадьбу, одну из 74 в тот день в Мариуполе. Любимом, родном Мариуполе, который развивался, расцветал и имел крутые перспективы. Мне попалась очень красивая пара. Она - служит в ВСУ, как и я прыгает с парашютом, но при этом женственная и нежная. Он - намного старше ее, солидный и интересный, безумно трепетно держал ее всю съемку за руку. Я смотрела на невесту и видела себя - я тоже готовилась к своей свадьбе, мне шили платье, мы выбирали кольца и думали, кто же станет фотографом на свадьбе двух фотографов.

Вечером этого дня на Театральной площади состоялся митинг “Маріуполь - це Україна”. Тысячи людей пришли после работы просто поддержать друг друга. Там были все мои друзья, активисты, волонтеры, дети. С флагами, красивые, улыбающиеся, полные оптимизма и патриотизма. Даже Андрей Хлывнюк пришел - в этот вечер в Драмтеатре был концерт группы "Бумбокс".

Все закончилось в пять утра 24 февраля - моего будущего мужа, полицейского, вызвали на работу по боевой тревоге. Взяла в руки телефон и увидела пропущенный от друга из Харькова. Перезвонила. “Нас бомбят, вы там как?”.

Открыла новости и поняла, что начался ад. В школьных родительских чатах начали активно обсуждать будут ли занятия, а я пошла будить детей, чтобы спустить их в безопасную часть нашего дома, который мы купили буквально перед Новым годом в ипотеку. Ипотека… сейчас это как-то смешно звучит. Как я узнала потом, в пятидесяти метрах от нашего дома упал снаряд, и окна дома вынесло. Но это потом.

Дети, вставайте, сегодня школа отменяется, началась война…

Муж звонил практически каждый час и сообщал о воздушных тревогах. Мы уже даже не поднимались в свои комнаты - постелили одеяла и подушки на полу и отвлекались как могли от звуков взрывов. Это начали обстреливать из градов микрорайон Восточный, думаю многие о нем слышали еще в 2015-м. Тогда 24 января от русских "Градов" погиб 31 человек.

Написала друзьям с Восточного - приезжайте ко мне в центр, у меня тише, толстые стены и подвал. Через полтора часа под звуки взрывов ко мне во двор заехало две машины с женщинами, детьми и молодой хаски.

Взрывы, воздушные тревоги, новости… Взяли Мелитополь. Идут на Бердянск. Нас начали окружать. Звонок от мужа: “Собирайте вещи, в Днепре родственники предложили переждать у них, в Мариуполе оставаться опасно”. Я не хотела ехать. Мне казалось, что лучше под бомбежками, но вместе. Ребята с Восточного начали собираться - им уже терять нечего, они со своим домом уже попрощались. Муж приехал домой за едой и вещами на первое время, сообщил что пока что будет на работе круглосуточно. Настаивал на том, чтобы я тоже уезжала с детьми, колонной из трех машин ехать спокойней. Тут заплакала моя восьмилетняя дочь. Я стала собирать вещи.

Сбор вещей был как в каком-то тумане.

- Документы?

- Взяла.

- Фотоаппарат, ноутбук?

- Да, в рюкзаке…

В это время сын уже запихивал в мой Daewoo Matiz кота, двух игрушечных мягких акул и сумки с вещами - всё самое нужное по версии моих детей. Как выяснилось потом, мы даже не взяли зубные щетки и расчески.

Колонна из трёх машин выдвинулась в путь. Я подбросила мужа на работу, обняла и попросила беречь себя. Живу каждый день надеждой обнять его снова.

Больше всего вопросов возникало по пути к выезду из города. Шли слухи, что никого не выпускают, и выехать из города уже нельзя. Но на блок-посту нас пропустили не останавливая. Дальше было еще много блок-постов, только на одном из них попросили показать багажники и пожелали счастливого пути.

Заправки по всему пути от Мариуполя до Запорожья уже были пустыми. Не работали даже кафе на WOG или Parallel, а в небольших придорожных магазинчиках принимали только наличные, которых с собой было совсем немного.

В Запорожье мы смогли заправиться, в очереди простояли минут сорок, было ограничение - не больше десяти литров в бак. Уже счастье - до Днепра доехать хватит.

Я раньше бывала в Днепре, но в этот раз я его не узнала. Улицы - абсолютно пустые, только полицейские машины куда-то мчались с включенными маячками. Нас ждала трехкомнатная квартира на 12 человек, собаку и кота. Но мы были счастливы уснуть хоть на полу, но в тишине и безопасности.

Через неделю в квартире снова я осталась одна вместе с детьми - все остальные поехали дальше, в сторону Польши. Ехали трое суток до границы, и Польша оказалась переполнена нашими беженцами. Сейчас решают, куда ехать дальше, чтобы иметь возможность где-то работать и обеспечивать себя и детей.

А Днепр постепенно оправился от первого шока и практически живет обычной жизнью. Здесь есть связь, свет, вода, еда, тепло. Восьмого марта продавали цветы на улицах. Первое время меня это шокировало. При виде цветов - я плакала. Ведь я знаю, что в Мариуполе сейчас с каждым днем все хуже и хуже. Там остались мой будущий муж, мои родители, друзья, коллеги. К счастью, сегодня начали приезжать те, кто смог выехать на своих автомобилях. Первые беженцы из Мариуполя уже сидят на кухне квартиры, временно ставшей моим приютом, и с восхищением едят борщ. Обычный украинский борщ…

Светлана Чернухина, Мариуполь - Днепр

Специально для InfoKava