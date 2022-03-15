Добровольцев терробороны будут считать ветеранами войны и участниками боевых действий

Добровольцы территориальной обороны смогут признаваться участниками боевых действий, ветеранами войны и лицами с инвалидностью в результате войны.
Законопроект об этом был принят Верховной Радой во вторник.
Документ вносит изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Согласно принятым изменениям:
- добровольцы теробороны смогут признаваться участниками боевых действий;
- добровольцы теробороны смогут признаваться лицами с инвалидностью в результате войны;
- вводится соцзащита новой категории лиц – семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.
Известно, что только за 10 суток с начала российского полномасштабного вторжения в территориальную оборону вступило более 100 тысяч украинцев.
В настоящее время добровольцы территориальной обороны ВСУ защищают нашу страну от оккупанта на уровне с мобилизованными военнослужащими, жертвуя собственной жизнью и здоровьем. Система теробороны уже показала свою эффективность. Мужчины и женщины не только выполняют задачи по обеспечению порядка в своих населенных пунктах, но и ведут непосредственно бои с оккупантами отметили в Раде.
Источник: Украинская правда