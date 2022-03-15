Добровольцев терробороны будут считать ветеранами войны и участниками боевых действий

Добровольцы территориальной обороны смогут признаваться участниками боевых действий, ветеранами войны и лицами с инвалидностью в результате войны.

Законопроект об этом был принят Верховной Радой во вторник.

Документ вносит изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Согласно принятым изменениям:

добровольцы теробороны смогут признаваться участниками боевых действий;

добровольцы теробороны смогут признаваться лицами с инвалидностью в результате войны;

вводится соцзащита новой категории лиц – семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Известно, что только за 10 суток с начала российского полномасштабного вторжения в территориальную оборону вступило более 100 тысяч украинцев.

В настоящее время добровольцы территориальной обороны ВСУ защищают нашу страну от оккупанта на уровне с мобилизованными военнослужащими, жертвуя собственной жизнью и здоровьем. Система теробороны уже показала свою эффективность. Мужчины и женщины не только выполняют задачи по обеспечению порядка в своих населенных пунктах, но и ведут непосредственно бои с оккупантами отметили в Раде.

Источник: Украинская правда