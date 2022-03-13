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Политика / Война

Несколько слов о том, как пропутинские СМИ воздействуют на людей в Грузии

23:47, 13 мар 2022
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Украина очень пристально смотрит на то, как в Грузию ринулось огромное количество россиян, которых эта страна принимает, понимая, что там не только те, кто убегает от своего фашистского режима, но и те, кто впоследствии будет расшатывать ситуацию в самой Грузии. Украина смотрит на происходящее в Грузии и благодарна тысячам тех грузин, которые протестуют против войны на улицах и площадях Тбилиси.

Не менее пристально Украина смотрит на то, как лояльно правительство Грузии к России. Неужели из событий 2008 года не были извлечены абсолютно никакие уроки? Видимо, нет. Иначе почему в Грузии становится всё больше пропутинских СМИ?

Это материал из Фейсбука. Просто перепост. Но мы надеемся, что блогер Tinatin Dias с количеством подписчиков более 15 тысяч, не будет против распространения своих мыслей - они в свободном доступе.

Давайте я вам расскажу, почему население Грузии имеет основания считать опасность со стороны России неиллюзорной.
Вернее - что наши власти играют двойную игру, и думают, что этого никто не заметит.
Значит.
Какое-то время назад в пакете разного рода телевизионных каналов появилось новое ТВ - "Альт-ИНФО".
Я этого не заметила, потому что - по телику смотрю только Шелдона Купера и ретрофильмы.
Но семья что-то обсуждала, и пришлось заинтересоваться.
Это откровенно пропагандистский пропутинский телеканал, где брендовая фигура, скажем так, журналист и телеведущий Шалва Рамишвили (какую фамилию позорит, поганец).
Он все время на виду и на слуху, был довольно популярен в 90, выступал вместе с Канделаки - да, она тут начинала свою ТВ-карьеру.
Был яркий, живенький и талантливый, потом - если я правильно помню - его за что-то посадили, и он вышел оттуда злой как черт.
Потом все время что-то где-то бубнил - точно сказать не могу, не знаю.
Но вот вынырнул уже с дичью в коротких ручонках.
У этого ТВ корпункты по всей Грузии.
Но население очень противится их присутствию, поэтому уже два конфликтных случая - в Хуло мужчина, который сдал им свое помещение в аренду, не зная, что за организация, потом понял, выгнал их, вернул деньги, а люди собрали ему компенсацию.
Второй случай был вчера в Гурии - и я даже их слегка пожалела, потому что выкидывать тв пришла гурийская женщина в платке, и это вам не шутки, Дейенерис последних эпизодов брала у нее уроки ярости.
Они ползучая зараза, денег, видимо, на зомбирование населения дали много, а бедному много ли надо.
Но вот - сопротивление оказывают.
Мои дети чешут кулаки, чтобы навалять козлам.
Я бы тоже пошла.
*прямо вижу, как закатывают глаза разочарованные френды - боже мой, какая трансфомация, прикидывалась овечкой, а сама вона чего!*
Кстати, прочитала у кого-то ахи-вздохи разочарования по поводу доктора Комаровского - в кого он превратился.
Посмотрела - совершенно адекватная реакция человека, живущего в стране, на которую напали братские народы в 4 часа утра и истребляют все живое.
Все живое, ребята, палят беспрерывно по колонне с мирным населением.
С 24 февраля погибло больше 70 детей.
Все это будет показано в Гааге, каждая смерть, и каждая из них вас, тварей циничных и трусливых снежинок, - тех, кто не выносит, видите ли, вида ненависти, будет преследовать на том свете.
За то, что вы не хотите знать.
Вы бы предпочли, чтобы эти люди погибали молча, сохраняя вежливость.
На Московском проспекте люди самостоятельно заклеивают таблички, переименовывая его в проспект имени Яшки Цыганкова.
Посмотрите, кем он был и почему он нам дорог: на его обложке фб-аккаунта была фотография замученного оккупантами в 2008 героя Гиорги Анцухелидзе.
И сам он героически погиб вчера за вольную Украину.
Как бы я хотела, чтобы всего этого не случалось, мне не надо было разговаривать через нескончаемый ужас, и мы просто продолжали обсуждать книги и лето.

Материал из Фейсбука


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