"Поддержать"
Тренды:
Новости
Президент Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана
Бойко открестился от российского предложения стать премьер-министром
В Гааге начались слушания Международного уголовного суда по иску Украины к России
Потери российских оккупационных войск на утро 7 марта
Как бороться с паникой и депрессией во время нынешних событий - практические советы
Оккупанты сорвали "зелёный коридор" в Мариуполе - это и другие важные известия
Что делается сейчас в Украине: известия отовсюду - самые свежие новости
Под Николаевом в составе российских войск разгромили украинских изменников из Крыма
Дипломаты доложили о борьбе против России на дипломатическом фронте
В Киев поступили обещанные Илоном Маском устройства Statlink
Враг продолжает атаковать украинское информационное пространство
Приватбанк продлил действие платежных карт - перевыпускать не надо
Популярный ютубер сделал ремикс на патриотическую песню , которую исполнил Андрей Хливнюк
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18.00 04.03.2022
"ЗСУ готові до відсічі!" - звернення до громадян України секретаря РНБО Олексія Данілова
Все новости
Политика / США / Власть / Война

Президент Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана

20:35, 08 мар 2022
0
Версия для печати

Президент Владимир Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана – очень престижную награду.

Эта награда отмечает лидерство президента Украины и несокрушимость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рейган посвятил свою жизнь.

Посол Украины в США Оксана Маркарова получила для Зеленского медаль Свободы Рональда Рейгана, которую передал руководитель президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан.

Райан подчеркнул, что эта высокая награда отмечает лидерство президента Украины и несгибаемость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рейган посвятил свою жизнь.

Руководитель фонда отметил, что сегодня кремлевский режим пытается восстановить обломки советской империи, начав жестокую и кровавую войну в центре Европы. Как и более трех десятилетий назад, "империя зла" не имеет шансов на существование.

Райан привел известные слова Рейгана: "Прежде всего мы должны осознавать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не такое мощное, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это то оружие, которого наши противники в современном мире не имеют".

Награду медаль Свободы учредил Фонд президента Рональда Рейгана в 1992 году. Ее вручают выдающимся мировым деятелям за "осуществление значительного и устойчивого вклада в развитие свободы в мире".

Читайте также: В Гааге начались слушания Международного уголовного суда по иску Украины к России

За все время существования награды ее лауреатами стали всего 10 человек, в том числе Лех Валенса, Михаил Горбачев, Колин Павелл, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш, Ицхак Рабин, Натан Щаранский.

До избрания на президентский пост Владимир Зеленский озвучивал Рональда Рейгана в документальном фильме "Рейган".

Источник: сайт Президента, Украинская правда


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще