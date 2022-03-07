Бойко открестился от российского предложения стать премьер-министром

Христо Грозев написал в Твиттере, что россияне на переговорах выставили, как им казалось, компромиссные предложения. Украинская сторона, что называется, не повелась.

"Два человека, близких к российско-украинским переговорам (включая переговоры по неофициальным каналам), сказали мне, что Россия предлагала (1) Зеленский формально остается президентом, но Россия назначает Бойко премьер-министром, (2) Украина признает Л/ДНР и Крым, (3) никакого НАТО . Зе сказал им категорически нет", - написал Христо Грозев.

ОПЗЖ спешно распространила заявление, что Юрий Бойко, о котором идёт речь, не рассматривает ничего подобного.

"Юрий Бойко в нынешней ситуации не считает возможным для себя принимать подобные предложения", - сообщил источник в руководстве ОПЗЖ.

Действительно, при более-менее приличной дальновидности, только самоубийца согласится сейчас на сотрудничество с Путиным.

Кстати, сами россияне даже быстрее, чем украинские СМИ, поспешили написать, что это предложение – фейк. Даже очень поспешно написали.

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