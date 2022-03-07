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В Гааге начались слушания Международного уголовного суда по иску Украины к России
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В Гааге начались слушания Международного уголовного суда по иску Украины к России

19:21, 07 мар 2022
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В понедельник, 7 марта, в Гааге началось заседание Международного уголовного суда ООН по иску Украины, которая обвиняет Россию в геноциде. Представителей РФ на заседании нет.

«Тот факт, что сидения, на которых должны заседать российские представители, пусты, говорит сам за себя», — отметил представитель Украины Антон Корниевич.

О том, что представители России отказались участвовать в слушаниях, суду сообщил посол РФ в Нидерландах, который отправил соответствующее уведомление. 

Ранее разбирательство анонсировал прокурор суда Карим Хаан, однако для ускоренной процедуры необходима была заявка любой страны-участницы Римского статута (Украина не является таковой). Таких заявок было подано несколько: от Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритания и Северной Ирландии.

Также сообщает Лана Зеркаль. Вот что она написала в Фейсбуке:

"В Международном суде ООН Украина просит НЕМЕДЛЕННО принять следующие временные меры:
а. Российская Федерация немедленно прекращает начатые 24 февраля 2022 военные действия, заявленной целью которых является предотвращение или наказание геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины
б. Российская Федерация немедленно обеспечивает, чтобы любые вооруженные силы или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут направиться или поддерживаются ею, а также любые организации и лица, на которых она имеет влияние, не принимали никаких мер по содействию военным операциям с целью предотвращения или наказание Украины за совершение геноцида
c. Российская Федерация воздерживается от любых действий, которые могут усилить или расширить спор или сделать его более сложным для решения
d. Российская Федерация предоставляет Суду отчет о мерах, предпринятых для выполнения приказа Суда через неделю после такого приказа, а затем на регулярной основе, определяемой Судом.
Вопросы репараций и компенсаций обязательно будут предметом следующих слушаний. Агрессор обязательно заплатит за все
Горжусь юридической командой Украины! Сегодня в Гааге наше дело представляли: Антон Кориневич, Oksana Zolotarova, Марни Чик, Джонатан Гимблет, Давид Зайенс и Жан-Марк Тювенин.
Слава Украине!"

Источник: The Insider, Лана Зеркаль


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