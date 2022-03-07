Как бороться с паникой и депрессией во время нынешних событий - практические советы

Нам всем тяжело сейчас. Но есть люди, которые в обычной жизни могут быть и слегка раздражительны, и истеричны, и пугливы, а вот в момент опасности в них, наоборот, просыпается защитная реакция, и они становятся хладнокровными, собранными и целеустремлёнными. Так их организм реагирует на стресс. Есть совершенно другие, которые, будучи спокойными в мирных обстоятельствах, во время опасности, вне зависимости от своего желания и намерений, становятся нервными, паникуют или вовсе впадают в, как им кажется, депрессию, подвергаются страху.

Это не характер – это особенности или реакция нашего организма. В подавляющем большинстве случаев с этим можно бороться.

Светлана Звягинцева – психолог. Она из Горловки, поэтому войну переживает уже второй раз. Кроме своих профессиональных знаний, Светлана обладает обширным практическим опытом подавления признаков панической атаки. Вот некоторые её советы, основанные и на личном опыте. Как и многие сейчас, она находится в месте, где постоянно звучит сигнал воздушной тревоги. Но не паникует, а, напротив, чем может, помогает тем, кому не удаётся с собой справиться - взрослым и детям. Прислушайтесь к её советам.

Признаки панической атаки: затрудненность дыхания, ощущение жара или озноба, тремор, учащенный пульс, страх смерти, обморочное состояние.

Что важно знать? Паническая атака - это не смертельно! Нужно понять это и научиться оказывать себе помощь самостоятельно.

Как это можно сделать:

- подышать в ладошки на счёт раз, два вдох, раз, два выдох

- посмотреть в сторону открытой двери, окна

- помассировать ушные раковины

- пить воду мелкими глотками

- читать вслух любой стишок

- сжимать и разжимать кулачки

- умыться, подержать руки под прохладной водой.

Можно выполнить техники заземления:

- назвать вслух пять вещей: которые видишь

- четыре вещи, до которых можешь дотянуться руками

- три то что слышишь

- две что можешь понюхать

- назови вслух людей, которые тебя любят и поддерживают

Если есть такая возможность, начни двигаться. Мой посуду, вытирай пыль, делай зарядку, выполняй любое привычное действие.

Главное, - переключить внимание.

Запомни! Паническая атака длится недолго, она заканчивается, и человек приходит в нормальное обычное состояние.

В рекомендациях и мой личный опыт работы с ПА. Прошу обратить внимание, что именно при панических атаках дышать с глубоким вдохом сложно, и можно сделать хуже. Это я когда-то прочитала в исследовании клинических психологов и абсолютно согласна. А мы в рекомендациях часто читаем про глубокий вдох. Не дышите очень глубоко. Пусть дыхание остаётся обычным, по возможности.

И ещё. То, что вы принимаете за депрессию (подавленность, неверие, нежелание двигаться и что-то делать) – это не депрессия. Это одна из реакций на стресс и тревожность, и с нею можно бороться.

Светлана Звягинцева для InfoKava

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