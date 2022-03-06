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Что делается сейчас в Украине: известия отовсюду - самые свежие новости

14:39, 06 мар 2022
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Поскольку новостей очень много, мы переходим на более сжатую их подачу, потому что все охватить в подробностях сейчас невозможно. Мы стараемся подать те новости, которые, возможно, на фоне очень важных сообщений ВСУ и власти, а также репортажей могут пройти мимо вашего внимания. Но неважных новостей сейчас нет. Публикуем новости при наличии интернета. Если молчим, значит, его временно нет. Мы пользуемся только проверенными источниками.

  • Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами. Наиболее опасные направления: Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, Макаров, север Вышгородского района.
  • Уполномоченная Верховной Рады прав человека Людмила Денисова сообщила, что в захваченных врагом населенных пунктах Луганщины незаконные вооруженные формирования начали принудительную паспортизацию населения. В частности, речь идет о поселках Новоайдар, Станица-Луганская, Муратово. Такие действия враг делает для создания фейковой картинки восприятия агрессора на российском телевидении.
  • В Киеве сотрудники СБУ задержали братьев-коммунистов из Луцка Александра и Михаила Кононовича. Правоохранители обнаружили данные об их тесном сотрудничестве с российской и белорусской спецслужбами. В настоящее время задержанные находятся в СИЗО. «Цель муртадов кафиров – расшатать внутреннюю обстановку в стране и создать «нужную информационную картинку» для России и Белоруссии. Пока их картинка – это вид из-за решетки украинского изолятора», – говорится в сообщении СБУ.
  • По информации Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, в дипломатических кругах Беларуси начались протесты против режима Лукашенко. Одним из таких примеров приводят отставку консула Генерального консульства Республики Беларусь в Мюнхене Натальи Хвостовой, считающей, что работа госорганов Беларуси больше не основывается на том, чтобы служить народу страны.
    В Одессе над морем сбили российский самолет – спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
    Аэропорт "Винница" и воинскую часть в Гавришевке обстреляли ракетами. В результате взрывов произошел пожар. В настоящее время на месте работают службы ГСЧС.
  • С начала войны с Россией в разных уголках Украины родилось 4311 младенцев. Также за это время украинцы создали около 4 тысяч новых семей. 3973 пара решили официально скрепить свой союз в условиях войны.
  • Очередное нарушение Женевской конвенции от россиян В результате действий российских террористов в Украине повреждены 34 больницы, некоторые из них уже не смогут функционировать.
  • ВОЗ уже разместила на своем сайте информацию об этом. Описав 6 нарушений Женевской конвенции, в которой зафиксированы атаки на больницы. Эта информация будет передана в международные суды.

Источники: Оперативный ВСУ; Украина NOW; Министерство юстиции Украины, Минздрав


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