Что делается сейчас в Украине: известия отовсюду - самые свежие новости

Поскольку новостей очень много, мы переходим на более сжатую их подачу, потому что все охватить в подробностях сейчас невозможно. Мы стараемся подать те новости, которые, возможно, на фоне очень важных сообщений ВСУ и власти, а также репортажей могут пройти мимо вашего внимания. Но неважных новостей сейчас нет. Публикуем новости при наличии интернета. Если молчим, значит, его временно нет. Мы пользуемся только проверенными источниками.

Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами. Наиболее опасные направления: Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, Макаров, север Вышгородского района.

Уполномоченная Верховной Рады прав человека Людмила Денисова сообщила, что в захваченных врагом населенных пунктах Луганщины незаконные вооруженные формирования начали принудительную паспортизацию населения. В частности, речь идет о поселках Новоайдар, Станица-Луганская, Муратово. Такие действия враг делает для создания фейковой картинки восприятия агрессора на российском телевидении.

В Киеве сотрудники СБУ задержали братьев-коммунистов из Луцка Александра и Михаила Кононовича. Правоохранители обнаружили данные об их тесном сотрудничестве с российской и белорусской спецслужбами. В настоящее время задержанные находятся в СИЗО. «Цель муртадов кафиров – расшатать внутреннюю обстановку в стране и создать «нужную информационную картинку» для России и Белоруссии. Пока их картинка – это вид из-за решетки украинского изолятора», – говорится в сообщении СБУ.

По информации Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, в дипломатических кругах Беларуси начались протесты против режима Лукашенко. Одним из таких примеров приводят отставку консула Генерального консульства Республики Беларусь в Мюнхене Натальи Хвостовой, считающей, что работа госорганов Беларуси больше не основывается на том, чтобы служить народу страны.

В Одессе над морем сбили российский самолет – спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Аэропорт "Винница" и воинскую часть в Гавришевке обстреляли ракетами. В результате взрывов произошел пожар. В настоящее время на месте работают службы ГСЧС.

В Одессе над морем сбили российский самолет – спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Аэропорт "Винница" и воинскую часть в Гавришевке обстреляли ракетами. В результате взрывов произошел пожар. В настоящее время на месте работают службы ГСЧС. С начала войны с Россией в разных уголках Украины родилось 4311 младенцев. Также за это время украинцы создали около 4 тысяч новых семей. 3973 пара решили официально скрепить свой союз в условиях войны.

Очередное нарушение Женевской конвенции от россиян В результате действий российских террористов в Украине повреждены 34 больницы, некоторые из них уже не смогут функционировать.

ВОЗ уже разместила на своем сайте информацию об этом. Описав 6 нарушений Женевской конвенции, в которой зафиксированы атаки на больницы. Эта информация будет передана в международные суды.

Источники: Оперативный ВСУ; Украина NOW; Министерство юстиции Украины, Минздрав