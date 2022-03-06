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Политика / Война / Россия

Под Николаевом в составе российских войск разгромили украинских изменников из Крыма

12:26, 06 мар 2022
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Служба безопасности Украины получила очередное доказательство, что путинский режим использует для войны в Украине ее бывших военных - предателей своей страны.

Так, 4 марта под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу захватчиков. Оказалось, что большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашему государству и перешли на сторону РФ в Крыму.

СБУ еще тогда поименно определила каждого изменника и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались. Но карма добралась до каждого из них. Так будет с каждым, кто предал Украину.

Источник: Украинская правда

На фото: 2014 год. Морские офицеры-предатели в Крыму


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