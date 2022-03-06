Дипломаты доложили о борьбе против России на дипломатическом фронте

Министерство иностранных дел ведет свою работу на дипломатическом фронте. И это также очень важно для победы Украины над российским захватчиком. Об этом сообщили в МИДе.

Благодаря круглосуточной работе украинской дипломатии, иностранных партнеров, украинской общины за рубежом и волонтеров в Украину ежедневно прибывают десятки грузовиков с военной и гуманитарной помощью.

Финансовая помощь

США выделят 2,75 миллиарда долларов в поддержку гуманитарных служб в Украине и Польше

Санкции

Лихтенштейн поддержал санкции ЕС против России. Вводятся ограничения на платежные операции для ряда русских денежных учреждений и отдельных телерадиокомпаний (RT, Sputnik). Лихтенштейн также расширил список российских физических лиц, к которым применены санкции

Швейцария ¦ расширяет санкции против России: Федеральный Совет принял решение о присоединении к санкциям ЕС



Изоляция РФ

Компания Adobe прекратила продажу своих сервисов в России

Власти Кипра запретили швартовку в порту Лимассола пяти кораблей ВМФ России. Кипрские порты будут закрыты для кораблей ВМФ России, пока идет война в Украине и действуют европейские санкции

Италия ¦ приостановила возможность управления двумя виллами российского пропагандиста Владимира Соловьева стоимостью 8 миллионов евро

Компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe, останавливает работу в России. Компания закроет 502 магазина

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг сообщила о решении исключить Россию из состава организации

Депутинизация мира

Норвегия сведет к минимуму контакты с российскими властями из-за войны России против Украины

Университеты Эстонии прекращают сотрудничество с российскими и белорусскими вузами. В частности, о расторжении связей сообщили Эстонская художественная академия, Эстонская академия музыки и театра, Эстонский сельскохозяйственный университет, Таллиннский университет, Таллиннский технический университет и Тартуский университет

Мэрия Тираны только переименовала улицу, где расположены посольства Сербии, Украины, Косово, Швейцарии и РФ в улицу Свободная Украина

Гуманитарная помощь

Эстонский городок Тюри отправил в Украину 10 микроавтобусов с гуманитарной помощью для людей, пострадавших от российской вооруженной агрессии

Депутаты Сената Польши передали гуманитарную помощь гражданам Украины, которые вынуждены были покинуть территорию Украины из-за агрессии

РФ. Польша является страной-транзитером предоставления иностранными государствами гуманитарной помощи для Украины

Российские преступники на пути за решетку