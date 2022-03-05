В Киев поступили обещанные Илоном Маском устройства Statlink

Виталий Кличко сообщил киевлянам об исполнении обещанного Илоном Маском: в Киев поступили устройства глобальной спутниковой системы.

Друзья! Устройства глобальной спутниковой системы Starlink уже в Киеве. 2 предоставило Минцифры. О 10-ти мы с Владимиром договорились с международными партнерами и друзьями.

Будет работать Statlink для обеспечения работы критической инфраструктуры города и обороны столицы.

Столица Украины живет в условиях военного положения. Ситуация сложная, но контролируемая.

У киевлян настроение – патриотическое и решительное, все благодарят наших воинов и гордятся ими.

Городские власти делают все, чтобы в Киеве работала критическая инфраструктура. А также – готовит город к возможным сложным событиям. В столице установлены блокпосты, ограничительные блоки на улицах для движения транспорта, введен комендантский час.

Медицинские учреждения столицы работают и оказывают помощь всем нуждающимся.

Медикаментов и донорской крови достаточно, медики на работе – лечат и спасают жизнь.

Стационарные заведения работают, как всегда, в режиме 24/7. Амбулаторные – принимают пациентов.

Безотказно принимаются вызовы «103», а бригады «скорых» оказывают экстренную помощь.

Консультация по медицинским вопросам круглосуточно: 15-83 или 044-235-01-01 (с мобильного).

«Киевтеплоэнерго» ликвидировало повреждение теплосети у вокзала: все потребители с отоплением и горячим водоснабжением

Все предприятия критической инфраструктуры Киева работают в штатном режиме.

Город готов сотрудничать и вместе организовать подключение к Wi-Fi хранилищам Киева.

Коммуникация и быстрый доступ к информации сейчас имеют огромное значение!

Столица обороняется от российского нашествия!

Источник: КГГА



