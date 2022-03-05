В Киев поступили обещанные Илоном Маском устройства Statlink

Виталий Кличко сообщил киевлянам об исполнении обещанного Илоном Маском: в Киев поступили устройства глобальной спутниковой системы.
Будет работать Statlink для обеспечения работы критической инфраструктуры города и обороны столицы.
Столица Украины живет в условиях военного положения. Ситуация сложная, но контролируемая.
У киевлян настроение – патриотическое и решительное, все благодарят наших воинов и гордятся ими.
Городские власти делают все, чтобы в Киеве работала критическая инфраструктура. А также – готовит город к возможным сложным событиям. В столице установлены блокпосты, ограничительные блоки на улицах для движения транспорта, введен комендантский час.
Медицинские учреждения столицы работают и оказывают помощь всем нуждающимся.
Медикаментов и донорской крови достаточно, медики на работе – лечат и спасают жизнь.
Стационарные заведения работают, как всегда, в режиме 24/7. Амбулаторные – принимают пациентов.
Безотказно принимаются вызовы «103», а бригады «скорых» оказывают экстренную помощь.
Консультация по медицинским вопросам круглосуточно: 15-83 или 044-235-01-01 (с мобильного).
«Киевтеплоэнерго» ликвидировало повреждение теплосети у вокзала: все потребители с отоплением и горячим водоснабжением
Все предприятия критической инфраструктуры Киева работают в штатном режиме.
Город готов сотрудничать и вместе организовать подключение к Wi-Fi хранилищам Киева.
Коммуникация и быстрый доступ к информации сейчас имеют огромное значение!
Столица обороняется от российского нашествия!
Источник: КГГА