Враг продолжает атаковать украинское информационное пространство

Враг атакует информационное пространство Украины: распространяет фейки, делает постановочные картинки, чтоб дезориентирует не только жителей своей страны, но и Запад. Сейчас оккупанты готовят постановочные митинги в Херсоне для «картинки» в росСМИ.

Российские захватчики ищут новые методы дезинформировать украинцев и оправдать свои захватнические действия, по крайней мере, перед собственным населением.

Для этого свозят в Херсон людей из Крыма, которые должны выйти на постановочный митинг. По данным Службы безопасности, около 60-80 крымчан уже заселили в гостинице "Фрегат".

Вероятно, они под видом местных жителей выйдут на провокационную акцию на центральной площади – с российскими флагами и «благодарностью» российским «освободителям».

Также есть информация, что оккупанты захватили склад с одеждой водной полиции. Так что на митинг могут выйти и переодетые российские военнослужащие, которые в форме украинских полицейских тоже будут «благодарить» захватчиков.

Такие постановки оккупанты планируют организовать для своих СМИ. Но поверить такой картинке могут разве что россияне, которые до сих пор считают, что их армия выполняет спецоперацию на Донбассе.

СБУ предупреждает: такие митинги не имеют ничего общего с реальными настроениями украинских граждан в Херсоне и других населенных пунктах! Подобные акции являются такой же частью информационной войны как фейки и дезинформация.

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Мы все настроены гнать оккупантов из Украины! Они развязали войну и совершают геноцид в мирных городах. Так что «благодарность» может быть только одна – смерть врагам!

Источник: СБУ Украины