Приватбанк продлил действие платежных карт - перевыпускать не надо

"ПриватБанк" продлил действие всех платежных карт на 180 дней. В случае истечения срока действия карты, перевыпускать ее не следует.

Об этом сообщает прессслужба "ПриватБанка".

"На период военного положения, срок действия всех платежных карт "ПриватБанка", в том числе зарплатных, пенсионных и социальных карт, автоматически продлен на 180 дней. В случае окончания срока действия карты в марте или апреле 2022 года, карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, любых услуг, так и обналичивания", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в случае истечения срока действия платежной карты ее не нужно перевыпускать или менять на новую.

"Посещение отделений в военное время является дополнительной опасностью для жизни", - отметили в "ПриватБанке".

Источник: ТСН