Популярный ютубер сделал ремикс на патриотическую песню , которую исполнил Андрей Хливнюк

Известный украинский музыкант Андрей Хливнюк (музыкант, вокалист и автор текстов группы «Бумбокс»), который сейчас служит в теробороне Киева, спел на улице во время своего дежурства украинскую песню "Ой у лузі червона калина..." и выложил в соцсетях.
Музыкант из Южной Африки, популярный ютубер The Kiffness сделал ремикс на песню. И получилось действительно круто.
В самом видео ютубер объяснил, кто такой Андрей Хливнюк и почему он вынужден был отменить тур по США - из-за агшресии России.
Все доходы от ремикса ютубер перечислит на счёт ВСУ.
Источник: InfoKava