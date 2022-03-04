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Популярный ютубер сделал ремикс на патриотическую песню , которую исполнил Андрей Хливнюк

22:52, 04 мар 2022
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Известный украинский музыкант Андрей Хливнюк (музыкант, вокалист и автор текстов группы «Бумбокс»), который сейчас служит в теробороне Киева, спел на улице во время своего дежурства украинскую песню "Ой у лузі червона калина..." и выложил в соцсетях.

Музыкант из Южной Африки, популярный ютубер The Kiffness сделал ремикс на песню. И получилось действительно круто.
В самом видео ютубер объяснил, кто такой Андрей Хливнюк и почему он вынужден был отменить тур по США - из-за агшресии России.

Все доходы от ремикса ютубер перечислит на счёт ВСУ.

Источник: InfoKava


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