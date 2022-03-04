Популярный ютубер сделал ремикс на патриотическую песню , которую исполнил Андрей Хливнюк

Известный украинский музыкант Андрей Хливнюк (музыкант, вокалист и автор текстов группы «Бумбокс»), который сейчас служит в теробороне Киева, спел на улице во время своего дежурства украинскую песню "Ой у лузі червона калина..." и выложил в соцсетях.

Музыкант из Южной Африки, популярный ютубер The Kiffness сделал ремикс на песню. И получилось действительно круто.

В самом видео ютубер объяснил, кто такой Андрей Хливнюк и почему он вынужден был отменить тур по США - из-за агшресии России.

Все доходы от ремикса ютубер перечислит на счёт ВСУ.

Источник: InfoKava