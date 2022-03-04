Хроника сопротивления Украины российской агрессии. Вечер 04.03.22

Владимир Путин, похоже, не собирается снижать свою агрессивность. С одной стороны разведка фиксирует, что российские силы иссякают, а с другой - руководство НАТо предупреждает о том, что ситуация может значительно ухудшится. Проигрывая в наземной операции, РФ усиливает обстрелы городов. Проигрывая на севере Украины, РФ увеличивает натиск на юге. Украина должна выстоять.

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Президент РФ, країни-нападника, Володимир Путін: "У нас немає жодних недобрих намірів щодо наших сусідів. Їм би порадив також не нагнітати ситуацію, не вводити жодних обмежень, ми всі зобов'язання виконуємо і виконуватимемо далі. Не бачимо жодної необхідності ситуацію нагнітати чи погіршувати наші стосунки. Всі наші дії , якщо вони виникають, виникають виключно завжди у відповідь на якісь недружні дії щодо Росії".

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ЄРАМ перерахувала $1,66 млн податків до бюджету України авансом. Це податки за перший квартал 2022 року, які найбільша білоруська IT-компанія має сплатити в Україні, де вона також працює.

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Мережа супермаркетів NOVUS більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, яка продовжує роботу в країні-агресорі РФ.

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Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував перший список військовополонених російських солдатів, обманом залучених на територію мирної України. Матері Росії, приїжджайте до Києва та забирайте своїх синів.

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Віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко: "Верховна Рада підтримує введення миротворців в Україну та вимагає негайного впровадження безпольотної зони над територією України".

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Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Японії за санкційний тиск на РФ та поінформував його про ядерний тероризм на Запорізькій АЕС з боку РФ.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц проводить переговори з Путіним щодо гуманітарних коридорів. З українського боку за гуманітарні коридори відповідають Ірина Верещук та Сергій Трусов.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.

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Посольство США в Україні назвало атаку на Запорізьку АЕС військовим злочином!

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За вісім днів війни в Україні від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64. Як повідомляє Офіс президента України, такі дані оприлюднила радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук: «Знищені пологові будинки, дитячі садки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебувають на територіях, які страждають від обстрілів і перебувають у облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги», – наголосила вона.

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Прессекретар керівництва РФ Дмитро Пєсков: "Кремль відмовився від прямої розмови між Путіним та Зеленським. Розмовляти повинні перемовники..."

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Рада ООН з прав людини створила міжнародну комісію з розслідування фактів військових злочинів РФ в Україні.

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Українська артилерія накрила базу російської десантури на території підприємства у районі села Козаровичі.

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Голові Херсонської ОДА Генадію Лагуті повідомили, що окупанти не дали добра на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину. Українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим. А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу. Влада й надалі вимагатиме від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги! До речі, херсонці масово відмовляються від російської гуманітарки.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найближчими днями ситуація в Україні загостриться й буде багато жертв.

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У прикордонному польському місті Перемишль очевидці фіксують сотні чоловіків, які чекають на черги поїздів в Україну. Про це пише Depo із посиланням на свої джерела.

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Радник ОП Михайло Подоляк: "Позиція РФ жорстка, але позиція України теж жорстка, тому переговори будуть тяжкими, але вони продовжуватимуться. Президент Зеленський точно не піде на жодні поступки, які можуть так чи інакше принизити нашу боротьбу. Він розуміє всі межі, куди ми можемо і не можемо піти. РФ вважала, що операція буде швидкою. Ми отримали затяжну битву, це гуманітарна катастрофа в центрі Європи. Санкції створюють для них складну ситуацію. Зрозуміло, що вони хочуть вийти на якісь рішення, але ці рішення мають бути й на користь України. Україна воює так, як цього ніхто не очікував!"

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Основні тези брифінгу секретаря РНБО України Олексія Данилова:

• Оокупанти зазнають суттєвих втрат у всіх напрямках;

• російські війська концентрують сили для нападу на Одесу;

• Київ, Харків, Луганська та Донецька області залишаються у загрозливій ситуації;

• українські військові та сили територіальної оборони перехопили тактичну ініціативу;

• ворог вимагає термінового підтягування резервів через брак попередньо підготовлених військ;

• інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об'єктах – наслідок поточної слабкості позицій окупантів;

• російські терористичні війська обстріляли Запорізьку АЕС, створивши загрозу глобальній катастрофі;

• нездатність Кремля досягти своєї мети військовими засобами призводить до санкціонування неприхованого тероризму;

• на всю верхівку російських окупантів-терористів неминуче чекає Гаага.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія своїми діями хоче викликати паніку в Україні, щоб змусити українську владу підписати будь-які угоди на умовах РФ. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові, відповідаючи на питання про те, чи слід проводити переговори з РФ, яка поводиться як терорист. Подоляк наголосив, що переговори – це один із обов'язкових етапів війни. "У нас є на сьогоднішній день необхідність вирішувати гуманітарні питання. Ви можете називати їх терористами, адже вони ведуть сьогодні війну, м'яко кажучи, порушуючи правила ведення війни. Вони атакують громадянське населення, руйнують не лише військову, а й громадянську інфраструктуру, щоби створити панічні настрої", – наголосив він. На думку радника керівника ОП, Росія так чинить, бо нічого не може зробити з українською армією. "Вони хочуть викликати саме панічні настрої в Україні, щоб на уряд України та президента був тиск, що давайте підпишемо будь-які угоди з РФ на умовах РФ. Це їхня тактика, вони так ведуть війну. На жаль, західний світ і наші партнери ще не до кінця розуміють, що це вже терористична загроза миру", - наголосив він.

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Голова депутатської фракції "Слуги народу"Давід Арахамія наголошує на великій загрозі міжнародного тероризму через захоплення ядерних об'єктів України. На його думку, навіть Росія, яка напала на Україну, "не може гарантувати, що зараз у голові чеченських бойовиків", які захопили Запорізьку АЕС.

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Київ зміцнюється, щоб оборонятися під час атаки ворога. Сьогодні мер міста Володимир Кличко проїхався деякими блокпостами, зведеними для оборони міста: бійці збройних сил, тероборона, поліція, інші силові структури готові та захищатимуть столицю-серце України".

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: "Знищено чергового ворожого СУ-25 разом з пілотом. Загалом за час відкритої війни збили 34 літаки та 37 вертольотів противника".

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Компанія-техногігант Microsoft припиняє продаж товарів та надання послуг у Росії.

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Американський виробник мережного обладнання та програмного забезпечення Cisco Systems Inc. припинив діяльність у Росії та Білорусі.

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Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив у інтерв'ю Bloomberg: "Попередні підрахунки свідчать, що наш добовий ВВП зараз становить лише половину нормального, який був у мирних умовах", – сказав він.

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Радник керівника ВП Михайло Подоляк заявив, що "Південна Пальміра" точно не впаде. "Одеса точно не впаде, щоб вони там собі не думали. Миколаїв навіть не впав. Херсон - трохи інше, бо там пряма дорога з Криму та фантастична кількість "заліза", яка їде на територію України", - наголосив він.

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Російський сенатор Людмила Нарусова на засіданні Радфеда визнала величезні втрати армії РФ в Україні: «Вчора із зони бойових дій в Україні було виведено терміновиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували. Але у результаті з роти у сто людей у живих залишилося лише четверо...», - заявила вона.

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Нардепа невизначених політичних поглядів Нестора Шуфрича затримали, коли він намагався сфоткати позиції ЗСУ.

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Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник: "Київ готується до оборони та накопичує запас товарів першої необхідності. Допомагає вся Україна".

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На період дії військового стану Нацбанк зобов'язав банки працювати 7 та 8 березня без вихідних.

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Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що українські військові вибили із міста росіян. Бої продовжуються на околицях. У Миколаєві українські військові відбили аеродром "Кульбакіно". Російські окупанти знову наступають.

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СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогові під обстріл Луцький військовий аеродром. Протягом 24-28 лютого він постійно зливав інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь. Завдяки його «допомозі» аеропорт обстріляли з ракет, що призвело до тотального руйнування його інфраструктури. Після цього зрадник доповів результат удару до РФ. Тепер найближчі 15 років зрадник проведе за ґратами.

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Російські окупаційні війська відкрили вогонь у селі Мархалівка Київської області. Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей, троє з яких — діти: "У п'ятницю, 4 березня, близько 15:24 у селі Мархалівка Фастівського району Київщини, внаслідок обстрілу, загорілося понад 8 приватних житлових будинків. Рятувальники евакуювали 2 дітей з-під завалів. Близько 17:00 пожежу загасили. Внаслідок обстрілу загинуло 5 осіб (з них 3 дітей), ще одна жінка може бути під завалами", – розповіли у пресслужбі ДСНС.

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ФАБ-500 Фугасна авіабомба, одна з найпотужніших у Росії. Одна така може повністю рознести багатоповерхову будівлю. Саме такі окупанти скидають на голови мешканцям Харкова.

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В Україну прибули перші ветерани спецназу Ізраїлю: «Найкращі з найкращих. Вони теж хочуть взяти участь у битві світла проти пітьми. Шабат шалом!», – заявив нардеп Олексій Гончаренко.

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Українські військові розбили підрозділ кадировців у Гостомелі.

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У ДНР заявили, що з 25 лютого по 4 березня на території ДНР загинули 77 військовослужбовців та 14 мирних громадян. Поранено 406 військовослужбовців та 73 мирних мешканців.

InfoKava за матеріалами ЗМІ на соцмереж