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Политика / Война / Киев / Природа

В Киеве за восемь дней родилось почти 400 детей и крошечный лемур с грозным именем

19:57, 04 мар 2022
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Война разрушает и убивает, но против жизни она всё равно ничего не может поделать. Рождаются дети, появляются на свет животные. И этот светлый лучик позитива пусть зажжёт надежду в наших сердцах.

В Киевском зоопарке во время войны родился лемур. Его назвали Байрактаром.

Об этом 4 марта в своём Телеграмм-канале сообщил мэр Киева  Виталий Кличко.

"А в Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали Байрактаром", — написал он.

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Кличко добавил, что город продолжает готовиться к обороне. На улицах – все больше блокпостов, ограничительных блоков, ежей.

Больницы города всем необходимым обеспечены и работают. Врачи находятся на боевом дежурстве.

Родильные дома столицы тоже работают и за последние восемь дней в Киеве родились 390 малышей — 199 мальчиков и 191 девочка. Но кое-кто из них родился отнюдь не в стерильных стенах родильных домов, а в укрытии.

"Также, напомню, работает гуманитарный штаб столицы, все контакты на сайте КГГА. И для тех, кто хочет помочь. И для людей, которым сегодня нужна помощь", – написал Кличко.

Чуть позже стало известно, что на Херсонщине родился маленький як, которого также назвали Байрактаром!


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