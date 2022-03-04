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Политика / Война / Запорожье

Из-за обстрелов на Запорожской АЭС начался пожар

02:01, 04 мар 2022
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Из-за обстрелов российских оккупантов на Запорожской атомной станции начался пожар. Об этом сообщили работники АЭС.

Энергоатом предупреждает и обращается к мировому сообществу:

"Обстрелы из тяжелого оружия происходящих прямо сейчас энергоблоков ЗАЭС это строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира!"

Запорожская АЭС - самая большая ядерная станция в Европе. Если она взорвётся, то катастрофа будет поистине мировой, с очень тяжёлыми последствиями.



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