Из-за обстрелов на Запорожской АЭС начался пожар

Из-за обстрелов российских оккупантов на Запорожской атомной станции начался пожар. Об этом сообщили работники АЭС.

Энергоатом предупреждает и обращается к мировому сообществу:

"Обстрелы из тяжелого оружия происходящих прямо сейчас энергоблоков ЗАЭС это строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира!"

Запорожская АЭС - самая большая ядерная станция в Европе. Если она взорвётся, то катастрофа будет поистине мировой, с очень тяжёлыми последствиями.



