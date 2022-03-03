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Политика / Война

Украина при поддержке мировой общественности переходит в фазу затяжной войны

19:11, 03 мар 2022
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Украина при поддержке мировой общественности переходит в фазу затяжной войны

Восьмые сутки Россия обстреливает украинские городов, стараясь сравнять их с землей. Неделю Украина борется с оккупантами, которые обещали за пару дней взять Киев, Харьков, Мариуполь, Одессу, Сумы, Херсон, Чернигов, Николаев. Никакой стратегической цели не достигнуто. Наступление захлебнулось. Враг несет колоссальные потери.

Украина продолжает бороться, уничтожая каждый день сотни захватчиков. Большинство элитных частей врага разбиты, армия сдается в плен. Враг убегает, бросая сверхсовременную военную технику.
За это время война превратилась в Отечественную. Все от мала до велика стали в защиту Украины. Теперь мы переходим в новую фазу – затяжную войну, где ключевыми будут боевой дух, взаимоподдержки, международная помощь и экономика.
Последние действия наших международных партнеров существенно отразились на экономике врага. Очень скоро у них завершатся средства и ресурсы воспроизводить армию…
Важно Для тех, кто еще не понял, что натворил Путин. У русских уже есть инфляция, их заблокировали от всего мира, они приближаются к дефолту… Украинцы наоборот – имеют колоссальную международную поддержку. Польша уже анонсировала план Маршала для Украины на сумму 100 миллиардов долларов.
Поэтому у нас больше шансов выиграть в этом соревновании. Но нужно помнить: мы выигрываем, но это игра в долгую… 
24tv


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