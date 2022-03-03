День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха

Несмотря на страшные потери, на разбитые города, на погибших мирных украинцев, все линии обороны Украины сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Об этом заявил в видеообращении в четверг Президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы стоим так, что оккупанты вынуждены были менять свою тактику. Ракетно-бомбовые удары России по украинским городам - это признание, что не смогли сделать ничего существенного на нашей земле. Все линии нашей обороны сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они - подавлены, они - обречены", - заявил Президент.

С его слов, Киев выстоял эту ночь и очередной ракетно-бомбовый удар - сработала противовоздушная оборона. Херсон, Изюм и все остальные города, по которым оккупанты били с воздуха, били сильно, били мощно - ничего им не отдали. Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев держат оборону. Одесса, они хотят разрушить нашу Одессу, но увидят только дно Черного моря, потому что они - дно", - подчеркнул Глава государства.



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