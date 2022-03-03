Депутаты Верховной Рады в Киеве и законодательный орган страны – работает!

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал в Фейсбуке личное видео из зала заседаний Верховной Рады, как может служить всеобщей иллюстрацией: депутаты поют Гимн Украины.

Депутаты работают, принимают решение. На данный момент, 3 марта, в зале 287 депутатов (некоторые работают в других важных местах), но есть и такие, которые не участвуют в жизни страны – с ними будем разбираться после войны.

Если кто считает, что сейчас законодательный орган работать не должен, это ошибочно. Законодательная база страны не должна быть расшатана войной – есть очень много нюансов. включая сферу помощи других стран, где должны присутствовать решения Совета.

Будьте уверены в нашей победе! Президент тоже там, где нужно. Если услышите что-то другое – не верьте фейкам! Украина сейчас едина как никогда!