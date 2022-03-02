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ООН проголосовала против войны в Украине

21:27, 02 мар 2022
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Генассамблея ООН в среду, 2 марта, проголосовала за резолюцию, требующую от РФ прекратить применение силы против Украины и вывести все войска с территории нашего государства в международно-признанных границах.
Об этом сообщается на официальном Twitter ООН.

За проголосовало 141 государство, против пять (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея), воздержались 35 (в их числе Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР).

 Текст резолюции с названием "Агрессия против Украины" опубликован на сайте ООН.

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 Как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, речь идет о требовании к РФ вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах, включая Крым и Донбасс.

 Соавторами этого исторического документа выступили 95 государств.

Источник: НВ


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