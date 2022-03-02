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Политика / Война / Общество / IT и медиа

СБУ предупреждает о телеграммах-каналах, которые контролирует ФСБ России

15:19, 02 мар 2022
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Сейчас все люди внимательно следят за информационным потоком. Новостей много, и они подаются по-разному. По-разному их воспринимают и граждане. СБУ предупреждает, что на нашу страну осуществляется, вместе с военной, и мощная информационная атака. В частности, в социальных сетях под "патриотов" маскируются специально обученные люди, дезориентирующие украинцев и распространяющие фейки.

Также действует ряд Телеграмм-каналов, которые врут и пытаются ввести людей в панику и страх, вызвать ненависть к власти, разбить сплоченность народа, ярко проявившуюся с началом войны.

Но наша вся страна сегодня вместе противодействует российским оккупантам.

И так же вместе можем заблокировать тех, кто несет дезинформацию в наши дома или предлагает сдаться.

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Служба безопасности Украины информирует, что ряд информационных Телеграмм-каналов координируются 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ (https://t.me/SBUkr/2053).

В частности, это "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", " Николаев live», «Херсон live».

Именно их используют российские захватчики, чтобы совершать специальные информационные и психологические операции в интересах РФ.

Не распространяйте контент из этих Телеграмм-каналов!

А лучше вообще отписывайтесь от них и вычеркивайте навсегда из своих гаджетов.

InfoKava

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