Работы Марии Приймаченко спасли: их спрятали жители Иванкова

Оккупанты направили историко-краеведческий музей в Иванкове Киевской области. Работы Марии Приймаченко считали утраченным. Киевская прокуратура начала следствие из-за разрушения музея Примаченко. Однако оказалось, что местным удалось её работы спасти.

Информация о спасенных легендарных работах известной народной художницы, хранившихся в местном историко-краеведческом музее, появилась на странице журналистки Татьяны Гончаровой. Она подчеркнула, музей – отстроят.

"Работы Примаченко иванковцы вынесли по домам! Они не сгорели! Слава украинцам! Музей отстроим!" – отметила журналистка.

24tv.ua



