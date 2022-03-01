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Война / Общество / Культура

Работы Марии Приймаченко спасли: их спрятали жители Иванкова

19:43, 01 мар 2022
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Работы Марии Приймаченко спасли: их спрятали жители Иванкова

Оккупанты направили историко-краеведческий музей в Иванкове Киевской области. Работы Марии Приймаченко считали утраченным. Киевская прокуратура начала следствие из-за разрушения музея Примаченко. Однако оказалось, что местным удалось её работы спасти.

Информация о спасенных легендарных работах известной народной художницы, хранившихся в местном историко-краеведческом музее, появилась на странице журналистки Татьяны Гончаровой. Она подчеркнула, музей – отстроят.
"Работы Примаченко иванковцы вынесли по домам! Они не сгорели! Слава украинцам! Музей отстроим!" – отметила журналистка.
24tv.ua


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