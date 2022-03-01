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Политика / Война / Киев

Российские нацисты попали почти в мемориал Бабий Яр - повреждена Киевская телебашня

18:36, 01 мар 2022
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В Киеве повреждена телебашня. Об этом официально известила КГГА, но весь мир может увидеть это наглядно: российские захватчики сейчас атакуют столицу.

Враг атакует столицу! Киевская телебашня повреждена в результате попадания двух, по предварительной информации, ракет.

Повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.

Во время ракетного удара погибли пять работников, еще пятеро - ранены разной степенью тяжести.

КГГА объявила, что некоторое время телевидение не будет работать. Но есть соцсети, ютуб, интернет-СМИ. Будем на связи, друзья, распространяем официальную информацию. Не дать врагу никакого шанса соврать!

Киевская телебашня стоит (а она стоит!) расположена совсем рядом с военным кладбищем и мемориалом Бабий Яр.

Российские нацисты Путина попали почти в то место, где нацисты Гитлера расстреляли тысячи евреев.

Киевская телебашня - самое высокое сооружение на территории Украины, а также самое высокое решётчатое и цельнометаллическое свободностоящее сооружение в мире. Её высота - 385 метров. Расположена башня в районе Сырец, по адресу улица Дорогожицкая, 10. Рядом располагаются Лукьяновское кладбище и Бабий Яр. Ближайшая станция метро - Дорогожичи. 

Строительство телебашни продолжалось с 1968 по 1973 годы. Масса металлоконструкций башни — 2700 тонн. Телевышка целиком состоит из стальных труб различного диаметра. Нижняя часть (база) состоит из четырёх наклонных решётчатых опор, которые поддерживают призматическую решётчатую часть. В центральной части расположена вертикальная труба диаметром 4 метра. Она служит шахтой лифта и плавно переходит в антенную часть. На вышке установлены два лифта, один из которых работает до отметки 200 метров, другой - 329 метров. На отметках 80 и 200 метров расположены два технических помещения. Для монтажного соединения трубчатых элементов вышки впервые не использовались болты или заклёпки, все монтажные соединения выполнены электросваркой (Туристические порталы).

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