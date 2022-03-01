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Военные облигации "всё для фронта": будет привлечено 400 млрд грн

18:30, 01 мар 2022
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Военные облигации "всё для фронта": будет привлечено 400 млрд грн

Правительство решило выпустить военные облигации на 400 миллиардов гривень, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН. "Правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций. Наша экономика переориентируется на формат работы "все для фронта", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр объявил, что средства, полученные гражданами за вакцинацию в рамках программы "єПідтримка", можно будет направить для помощи военнослужащим в международный благотворительный фонд "Вернись живым" или перечислить на спецсчет НБУ.
Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение, согласно которому финансирование сектора безопасности и обороны будет первоочередным.
"В связи с военным положением Государственная казначейская служба совместно с Минфином осуществит перераспределение средств, чтобы в первую очередь финансировать усиление национальной безопасности и обороны, необходимые первоочередные меры в условиях военного положения и платежи", - сообщил Денис Шмыгаль.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины срочно перечислил 19 млрд грн в государственный бюджет Украины для финансового обеспечения функционирования государства в условиях военного положения.
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Во вторник 1 марта в ходе аукциона по продаже военных облигаций Украина уже привлекла 8 миллиардов гривень сроком на год, говорится в данных аукциона на сайте Министерства финансов. Минфин удовлетворил все 10 заявок с процентной ставкой 11% годовых. Дата погашения – март 2023 года.
Также произошло доразмещение государственных облигаций сроком на 2 месяца, от продажи которых бюджет получил дополнительные 20,7 млн грн под 10% годовых. Всего государство получит 8,1 млрд. грн. благодаря продаже облигаций во вторник.
Военные облигации предусматривают привлечение средств в бюджет, которые используются исключительно для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
Украина уже выпускала такие облигации в 2014 году, когда началась война на Востоке Украины. Тогда выпуск составил 1,1 млрд. грн.


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