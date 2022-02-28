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Китай предостерег Россию от ядерных авантюр и напомнил: они не союзники, а ситуативные партнеры

18:24, 28 фев 2022
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Китай призвал к сдержанности после решения президента России Владимира Путина перевести силы сдерживания армии РФ в особый режим боевого дежурства. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время беседы с журналистами 28 февраля, пишет Reuters. По словам Вэньбиня, "все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации".

Китай поддерживает усилия по мирному политическому урегулированию напряженности, отметил спикер МИД КНР, его цитирует также Spiegel со ссылкой на агентство dpa.
В то же время Вэньбинь подчеркнул, что Китай и Россия являются "стратегическими партнерами", но не "союзниками" – КНР определяет свою собственную позицию и политику в каждом частном случае.
Напомним, Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в состояние повышенной боевой готовности 27 февраля на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Глава Кремля "аргументировал" свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России. На сайте минобороны РФ указано, что в силы сдерживания входит в том числе ядерное оружие.


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