Путин готов к следующей части операции "принуждения к миру" всей планеты

Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что очередные силы ракетных войск стратегического назначения Северного и Тихоокеанских флотов Дальней авиации страны начали боевое дежурство усиленным составом. Как передает Укринформ, об этом сообщает РБК.

Как известно, Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства накануне, 27 февраля. К этим силам сдерживания относятся и стратегические ядерные силы.

Об этом решении президент объявил на фоне проведения так называемой «военной операции» в Украине и подготовки к переговорам с Киевом. Встреча российской и украинской делегации началась днем 28 февраля.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 февраля начал войну с Украиной. Российские войска пятый день подряд обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты, целятся в жилые дома.

Укринформ



